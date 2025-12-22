ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 22
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2025/12/19
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22535656.0000
|3.6777
|2025/12/19
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|8.3023
|2025/12/19
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21258122.0000
|5.6349
|2025/12/19
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|5.9879
|2025/12/19
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|5.9819
|2025/12/19
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11408665.0000
|5.913
|2025/12/19
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|42249030.0000
|8.3523
|2025/12/19
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|33372602.0000
|10.2906
|2025/12/19
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8106854.0000
|5.5463
|2025/12/19
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|650000.0000
|4.7515
