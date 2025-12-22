Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, December 22
www.bodycote.com
22 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
19 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
41,995
Highest price paid per share (pence per share):
717.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
705.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
709.99p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,496,075 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,814,329 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,960,097 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
400
709
19/12/2025 08:14:54
00506066702TRLO1.1.1
XLON
100
712
19/12/2025 08:16:13
00506066961TRLO1.1.1
BATE
36
712
19/12/2025 08:16:13
00506066962TRLO1.1.1
CHIX
68
713.5
19/12/2025 08:20:14
00506067571TRLO1.1.1
XLON
55
713.5
19/12/2025 08:20:14
00506067574TRLO1.1.1
XLON
68
713.5
19/12/2025 08:20:14
00506067572TRLO1.1.1
XLON
105
713.5
19/12/2025 08:20:14
00506067573TRLO1.1.1
XLON
106
713.5
19/12/2025 08:20:23
00506067615TRLO1.1.1
BATE
39
713.5
19/12/2025 08:24:03
00506068538TRLO1.1.1
CHIX
131
713.5
19/12/2025 08:29:47
00506069890TRLO1.1.1
XLON
33
713.5
19/12/2025 08:32:04
00506070295TRLO1.1.1
CHIX
88
713.5
19/12/2025 08:32:04
00506070294TRLO1.1.1
BATE
156
713.5
19/12/2025 08:34:12
00506070621TRLO1.1.1
XLON
13
714
19/12/2025 08:37:05
00506071006TRLO1.1.1
BATE
212
715.5
19/12/2025 08:39:11
00506071328TRLO1.1.1
XLON
99
715.5
19/12/2025 08:44:00
00506072068TRLO1.1.1
XLON
53
715.5
19/12/2025 08:44:00
00506072069TRLO1.1.1
XLON
33
716
19/12/2025 08:44:11
00506072094TRLO1.1.1
CHIX
93
716
19/12/2025 08:44:11
00506072093TRLO1.1.1
BATE
13
715.5
19/12/2025 08:45:07
00506072411TRLO1.1.1
AQXE
52
715.5
19/12/2025 08:45:07
00506072410TRLO1.1.1
AQXE
36
716
19/12/2025 08:46:41
00506072654TRLO1.1.1
CHIX
55
716
19/12/2025 08:48:14
00506073075TRLO1.1.1
BATE
50
716
19/12/2025 08:48:14
00506073076TRLO1.1.1
BATE
6
714.5
19/12/2025 08:48:16
00506073115TRLO1.1.1
TRQX
36
714.5
19/12/2025 08:48:16
00506073116TRLO1.1.1
TRQX
14
714.5
19/12/2025 08:48:16
00506073117TRLO1.1.1
TRQX
18
714.5
19/12/2025 08:48:16
00506073118TRLO1.1.1
TRQX
13
714.5
19/12/2025 08:50:26
00506073689TRLO1.1.1
AQXE
6
716
19/12/2025 08:50:45
00506073735TRLO1.1.1
TRQX
2
716.5
19/12/2025 08:50:50
00506073747TRLO1.1.1
XLON
10
716.5
19/12/2025 08:52:15
00506074180TRLO1.1.1
XLON
272
716.5
19/12/2025 08:52:15
00506074181TRLO1.1.1
XLON
27
717
19/12/2025 08:56:45
00506075197TRLO1.1.1
CHIX
160
717
19/12/2025 08:56:45
00506075198TRLO1.1.1
XLON
125
717
19/12/2025 08:57:04
00506075263TRLO1.1.1
BATE
18
716
19/12/2025 08:59:12
00506075747TRLO1.1.1
TRQX
36
717
19/12/2025 08:59:12
00506075746TRLO1.1.1
CHIX
11
714.5
19/12/2025 08:59:56
00506075924TRLO1.1.1
AQXE
4
714.5
19/12/2025 08:59:58
00506075941TRLO1.1.1
AQXE
243
715
19/12/2025 09:00:25
00506076188TRLO1.1.1
XLON
9
716
19/12/2025 09:01:53
00506076528TRLO1.1.1
TRQX
5
716
19/12/2025 09:01:53
00506076529TRLO1.1.1
TRQX
11
714.5
19/12/2025 09:06:16
00506077482TRLO1.1.1
AQXE
23
714
19/12/2025 09:08:36
00506077873TRLO1.1.1
BATE
68
714
19/12/2025 09:08:36
00506077872TRLO1.1.1
BATE
80
714
19/12/2025 09:13:21
00506079116TRLO1.1.1
BATE
316
714
19/12/2025 09:13:28
00506079138TRLO1.1.1
XLON
7
713.5
19/12/2025 09:13:31
00506079143TRLO1.1.1
TRQX
8
713.5
19/12/2025 09:15:58
00506079669TRLO1.1.1
AQXE
4
714.5
19/12/2025 09:16:40
00506079857TRLO1.1.1
CHIX
29
714.5
19/12/2025 09:16:40
00506079856TRLO1.1.1
CHIX
31
714.5
19/12/2025 09:18:52
00506080213TRLO1.1.1
CHIX
89
715.5
19/12/2025 09:22:08
00506080780TRLO1.1.1
BATE
185
715
19/12/2025 09:22:09
00506080787TRLO1.1.1
XLON
10
715.5
19/12/2025 09:22:09
00506080788TRLO1.1.1
TRQX
11
715.5
19/12/2025 09:22:09
00506080789TRLO1.1.1
TRQX
29
715
19/12/2025 09:24:39
00506081145TRLO1.1.1
CHIX
4
715.5
19/12/2025 09:24:40
00506081154TRLO1.1.1
TRQX
9
715.5
19/12/2025 09:24:41
00506081155TRLO1.1.1
TRQX
87
714.5
19/12/2025 09:26:00
00506081485TRLO1.1.1
XLON
58
714.5
19/12/2025 09:26:00
00506081487TRLO1.1.1
XLON
80
714.5
19/12/2025 09:26:00
00506081486TRLO1.1.1
XLON
111
714.5
19/12/2025 09:29:30
00506082203TRLO1.1.1
XLON
62
714.5
19/12/2025 09:29:30
00506082205TRLO1.1.1
XLON
63
714.5
19/12/2025 09:29:30
00506082204TRLO1.1.1
XLON
3
713.5
19/12/2025 09:29:47
00506082282TRLO1.1.1
AQXE
2
713.5
19/12/2025 09:29:47
00506082283TRLO1.1.1
AQXE
100
713.5
19/12/2025 09:31:10
00506082517TRLO1.1.1
BATE
13
713.5
19/12/2025 09:31:39
00506082614TRLO1.1.1
AQXE
13
713.5
19/12/2025 09:31:39
00506082615TRLO1.1.1
AQXE
15
715.5
19/12/2025 09:31:42
00506082624TRLO1.1.1
TRQX
10
714
19/12/2025 09:32:12
00506082792TRLO1.1.1
CHIX
24
714.5
19/12/2025 09:32:12
00506082793TRLO1.1.1
CHIX
90
713.5
19/12/2025 09:36:00
00506083648TRLO1.1.1
BATE
13
712.5
19/12/2025 09:38:39
00506084172TRLO1.1.1
AQXE
12
713
19/12/2025 09:39:38
00506084371TRLO1.1.1
TRQX
33
713.5
19/12/2025 09:40:38
00506084583TRLO1.1.1
CHIX
172
712.5
19/12/2025 09:41:53
00506084866TRLO1.1.1
XLON
198
713
19/12/2025 09:46:32
00506085945TRLO1.1.1
XLON
4
713.5
19/12/2025 09:48:15
00506086344TRLO1.1.1
TRQX
6
713.5
19/12/2025 09:48:15
00506086343TRLO1.1.1
TRQX
5
713.5
19/12/2025 09:48:15
00506086345TRLO1.1.1
TRQX
49
713.5
19/12/2025 09:50:01
00506087089TRLO1.1.1
XLON
87
713.5
19/12/2025 09:50:01
00506087090TRLO1.1.1
XLON
90
713.5
19/12/2025 09:50:01
00506087091TRLO1.1.1
XLON
24
713.5
19/12/2025 09:50:01
00506087092TRLO1.1.1
XLON
3
712.5
19/12/2025 09:50:06
00506087110TRLO1.1.1
AQXE
100
713.5
19/12/2025 09:50:47
00506087238TRLO1.1.1
BATE
3
713.5
19/12/2025 09:51:57
00506087595TRLO1.1.1
CHIX
11
713.5
19/12/2025 09:51:57
00506087596TRLO1.1.1
CHIX
15
713.5
19/12/2025 09:51:57
00506087597TRLO1.1.1
CHIX
94
713.5
19/12/2025 09:55:28
00506088922TRLO1.1.1
BATE
4
713.5
19/12/2025 09:57:53
00506089336TRLO1.1.1
TRQX
9
713.5
19/12/2025 09:57:53
00506089337TRLO1.1.1
TRQX
1
713.5
19/12/2025 09:58:47
00506089461TRLO1.1.1
CHIX
4
713.5
19/12/2025 09:58:47
00506089462TRLO1.1.1
CHIX
3
713
19/12/2025 10:00:11
00506090231TRLO1.1.1
AQXE
34
713.5
19/12/2025 10:00:47
00506090476TRLO1.1.1
CHIX
1
713.5
19/12/2025 10:06:31
00506091637TRLO1.1.1
BATE
2
713.5
19/12/2025 10:06:31
00506091638TRLO1.1.1
BATE
48
713.5
19/12/2025 10:06:39
00506091655TRLO1.1.1
XLON
93
713.5
19/12/2025 10:07:32
00506091854TRLO1.1.1
BATE
3
713.5
19/12/2025 10:09:16
00506092189TRLO1.1.1
TRQX
1
714.5
19/12/2025 10:15:45
00506093855TRLO1.1.1
XLON
114
714.5
19/12/2025 10:16:24
00506094010TRLO1.1.1
XLON
369
714.5
19/12/2025 10:16:24
00506094011TRLO1.1.1
XLON
212
714
19/12/2025 10:20:05
00506094854TRLO1.1.1
XLON
69
713.5
19/12/2025 10:21:01
00506095071TRLO1.1.1
BATE
24
713.5
19/12/2025 10:21:01
00506095072TRLO1.1.1
BATE
1
713
19/12/2025 10:22:12
00506095256TRLO1.1.1
AQXE
5
713
19/12/2025 10:24:50
00506095746TRLO1.1.1
AQXE
1
714
19/12/2025 10:26:30
00506096044TRLO1.1.1
CHIX
8
714
19/12/2025 10:26:30
00506096045TRLO1.1.1
CHIX
8
714
19/12/2025 10:26:30
00506096046TRLO1.1.1
CHIX
26
714
19/12/2025 10:26:31
00506096047TRLO1.1.1
CHIX
33
714
19/12/2025 10:26:31
00506096048TRLO1.1.1
CHIX
74
713.5
19/12/2025 10:26:34
00506096057TRLO1.1.1
XLON
106
713.5
19/12/2025 10:26:34
00506096056TRLO1.1.1
XLON
27
713.5
19/12/2025 10:30:19
00506096729TRLO1.1.1
TRQX
17
713.5
19/12/2025 10:30:19
00506096730TRLO1.1.1
TRQX
12
713.5
19/12/2025 10:34:08
00506097458TRLO1.1.1
XLON
94
713.5
19/12/2025 10:34:08
00506097456TRLO1.1.1
BATE
200
713.5
19/12/2025 10:34:08
00506097457TRLO1.1.1
XLON
33
713.5
19/12/2025 10:34:52
00506097705TRLO1.1.1
CHIX
15
713.5
19/12/2025 10:36:56
00506098027TRLO1.1.1
TRQX
104
713.5
19/12/2025 10:37:04
00506098040TRLO1.1.1
BATE
77
713.5
19/12/2025 10:38:13
00506098214TRLO1.1.1
XLON
111
713.5
19/12/2025 10:38:13
00506098213TRLO1.1.1
XLON
5
713
19/12/2025 10:40:11
00506098549TRLO1.1.1
AQXE
1
713
19/12/2025 10:40:19
00506098566TRLO1.1.1
AQXE
8
713
19/12/2025 10:40:26
00506098581TRLO1.1.1
AQXE
13
713
19/12/2025 10:40:26
00506098580TRLO1.1.1
AQXE
11
713
19/12/2025 10:40:26
00506098582TRLO1.1.1
AQXE
13
713
19/12/2025 10:40:26
00506098583TRLO1.1.1
AQXE
15
713
19/12/2025 10:40:26
00506098584TRLO1.1.1
AQXE
15
713.5
19/12/2025 10:43:27
00506099025TRLO1.1.1
CHIX
24
713.5
19/12/2025 10:43:27
00506099026TRLO1.1.1
CHIX
15
713.5
19/12/2025 10:44:00
00506099090TRLO1.1.1
TRQX
99
713.5
19/12/2025 10:44:31
00506099142TRLO1.1.1
BATE
13
713
19/12/2025 10:45:26
00506099283TRLO1.1.1
AQXE
51
713.5
19/12/2025 10:46:11
00506099442TRLO1.1.1
XLON
99
713.5
19/12/2025 10:46:11
00506099443TRLO1.1.1
XLON
39
713.5
19/12/2025 10:46:11
00506099444TRLO1.1.1
XLON
7
713.5
19/12/2025 10:50:38
00506100816TRLO1.1.1
XLON
105
713.5
19/12/2025 10:50:38
00506100817TRLO1.1.1
XLON
72
713.5
19/12/2025 10:50:38
00506100818TRLO1.1.1
XLON
17
713
19/12/2025 10:53:21
00506102683TRLO1.1.1
AQXE
94
712.5
19/12/2025 10:53:31
00506102758TRLO1.1.1
BATE
1
713
19/12/2025 10:55:07
00506103659TRLO1.1.1
XLON
55
713
19/12/2025 10:55:07
00506103660TRLO1.1.1
XLON
90
713
19/12/2025 10:55:07
00506103661TRLO1.1.1
XLON
107
713.5
19/12/2025 10:55:07
00506103662TRLO1.1.1
XLON
8
713
19/12/2025 10:55:14
00506103724TRLO1.1.1
TRQX
15
713.5
19/12/2025 10:55:14
00506103725TRLO1.1.1
TRQX
33
712
19/12/2025 10:55:15
00506103746TRLO1.1.1
CHIX
31
711.5
19/12/2025 10:55:50
00506104017TRLO1.1.1
CHIX
12
712.5
19/12/2025 10:56:03
00506104127TRLO1.1.1
AQXE
108
712
19/12/2025 10:56:39
00506104460TRLO1.1.1
BATE
102
712.5
19/12/2025 10:57:02
00506104696TRLO1.1.1
XLON
32
712.5
19/12/2025 10:57:02
00506104698TRLO1.1.1
XLON
53
712.5
19/12/2025 10:57:02
00506104697TRLO1.1.1
XLON
36
712.5
19/12/2025 10:57:02
00506104700TRLO1.1.1
XLON
87
712.5
19/12/2025 10:57:02
00506104699TRLO1.1.1
XLON
15
712.5
19/12/2025 10:57:38
00506105062TRLO1.1.1
TRQX
10
712.5
19/12/2025 10:58:26
00506105470TRLO1.1.1
AQXE
4
712.5
19/12/2025 10:58:26
00506105471TRLO1.1.1
AQXE
49
712.5
19/12/2025 10:58:50
00506105702TRLO1.1.1
XLON
69
712.5
19/12/2025 10:58:50
00506105701TRLO1.1.1
XLON
40
712.5
19/12/2025 10:58:50
00506105704TRLO1.1.1
XLON
98
712.5
19/12/2025 10:58:50
00506105703TRLO1.1.1
XLON
112
712
19/12/2025 10:59:25
00506106020TRLO1.1.1
BATE
17
712.5
19/12/2025 10:59:47
00506106242TRLO1.1.1
TRQX
35
711.5
19/12/2025 10:59:58
00506106333TRLO1.1.1
CHIX
55
711.5
19/12/2025 10:59:58
00506106334TRLO1.1.1
CHIX
10
712.5
19/12/2025 11:00:27
00506106505TRLO1.1.1
AQXE
171
711
19/12/2025 11:00:27
00506106507TRLO1.1.1
XLON
50
711.5
19/12/2025 11:02:24
00506106874TRLO1.1.1
BATE
42
712
19/12/2025 11:02:24
00506106875TRLO1.1.1
BATE
12
711.5
19/12/2025 11:04:39
00506107333TRLO1.1.1
AQXE
17
711.5
19/12/2025 11:06:18
00506107721TRLO1.1.1
TRQX
16
711
19/12/2025 11:06:53
00506107847TRLO1.1.1
XLON
67
711
19/12/2025 11:06:53
00506107849TRLO1.1.1
XLON
87
711
19/12/2025 11:06:53
00506107848TRLO1.1.1
XLON
61
711.5
19/12/2025 11:06:53
00506107850TRLO1.1.1
XLON
35
710
19/12/2025 11:09:49
00506108278TRLO1.1.1
CHIX
100
711
19/12/2025 11:13:46
00506109264TRLO1.1.1
BATE
13
711
19/12/2025 11:14:50
00506109467TRLO1.1.1
AQXE
186
709
19/12/2025 11:15:05
00506109498TRLO1.1.1
XLON
3
710
19/12/2025 11:17:28
00506109858TRLO1.1.1
TRQX
12
710.5
19/12/2025 11:17:28
00506109859TRLO1.1.1
TRQX
1
709.5
19/12/2025 11:22:11
00506110774TRLO1.1.1
CHIX
10
709.5
19/12/2025 11:22:11
00506110775TRLO1.1.1
CHIX
18
709.5
19/12/2025 11:22:11
00506110776TRLO1.1.1
CHIX
1
709.5
19/12/2025 11:22:11
00506110777TRLO1.1.1
CHIX
1
709.5
19/12/2025 11:22:11
00506110778TRLO1.1.1
CHIX
11
709.5
19/12/2025 11:22:50
00506110841TRLO1.1.1
AQXE
2
709
19/12/2025 11:22:52
00506110850TRLO1.1.1
BATE
84
709.5
19/12/2025 11:22:52
00506110851TRLO1.1.1
BATE
118
708.5
19/12/2025 11:24:24
00506111185TRLO1.1.1
XLON
200
708.5
19/12/2025 11:24:24
00506111184TRLO1.1.1
XLON
15
709
19/12/2025 11:24:52
00506111259TRLO1.1.1
TRQX
92
709
19/12/2025 11:31:00
00506112215TRLO1.1.1
BATE
28
709
19/12/2025 11:31:36
00506112333TRLO1.1.1
CHIX
4
709.5
19/12/2025 11:32:07
00506112383TRLO1.1.1
AQXE
9
709.5
19/12/2025 11:32:07
00506112384TRLO1.1.1
AQXE
189
709
19/12/2025 11:32:20
00506112410TRLO1.1.1
XLON
15
709
19/12/2025 11:33:23
00506112581TRLO1.1.1
TRQX
32
709
19/12/2025 11:34:22
00506112712TRLO1.1.1
CHIX
2
709.5
19/12/2025 11:36:49
00506113263TRLO1.1.1
AQXE
9
709.5
19/12/2025 11:36:49
00506113264TRLO1.1.1
AQXE
228
709
19/12/2025 11:36:56
00506113303TRLO1.1.1
XLON
14
709
19/12/2025 11:38:54
00506113713TRLO1.1.1
TRQX
12
709.5
19/12/2025 11:42:07
00506114260TRLO1.1.1
AQXE
18
709
19/12/2025 11:42:59
00506114359TRLO1.1.1
XLON
174
709
19/12/2025 11:42:59
00506114360TRLO1.1.1
XLON
5
709.5
19/12/2025 11:46:01
00506114822TRLO1.1.1
AQXE
7
709.5
19/12/2025 11:46:01
00506114823TRLO1.1.1
AQXE
29
709
19/12/2025 11:47:39
00506115056TRLO1.1.1
CHIX
17
709
19/12/2025 11:47:39
00506115059TRLO1.1.1
TRQX
37
709
19/12/2025 11:47:39
00506115057TRLO1.1.1
CHIX
168
709
19/12/2025 11:47:39
00506115058TRLO1.1.1
XLON
7
709
19/12/2025 11:47:39
00506115061TRLO1.1.1
XLON
138
709
19/12/2025 11:47:39
00506115060TRLO1.1.1
XLON
15
709
19/12/2025 11:49:41
00506115283TRLO1.1.1
TRQX
1
709
19/12/2025 11:52:00
00506115615TRLO1.1.1
XLON
4
709
19/12/2025 11:52:00
00506115616TRLO1.1.1
XLON
70
709.5
19/12/2025 11:54:15
00506116094TRLO1.1.1
XLON
83
709.5
19/12/2025 11:54:15
00506116095TRLO1.1.1
XLON
4
709.5
19/12/2025 11:57:38
00506116614TRLO1.1.1
AQXE
8
709.5
19/12/2025 11:57:38
00506116615TRLO1.1.1
AQXE
3
708.5
19/12/2025 11:58:42
00506116803TRLO1.1.1
BATE
24
709.5
19/12/2025 11:59:54
00506116947TRLO1.1.1
XLON
47
709.5
19/12/2025 11:59:54
00506116948TRLO1.1.1
XLON
87
709.5
19/12/2025 11:59:54
00506116949TRLO1.1.1
XLON
46
709.5
19/12/2025 11:59:54
00506116950TRLO1.1.1
XLON
16
709
19/12/2025 12:00:43
00506117117TRLO1.1.1
TRQX
6
709.5
19/12/2025 12:03:22
00506117565TRLO1.1.1
AQXE
6
709.5
19/12/2025 12:03:22
00506117567TRLO1.1.1
AQXE
280
709
19/12/2025 12:04:41
00506117826TRLO1.1.1
BATE
28
709
19/12/2025 12:04:41
00506117828TRLO1.1.1
CHIX
33
709
19/12/2025 12:04:41
00506117829TRLO1.1.1
CHIX
101
709
19/12/2025 12:04:41
00506117827TRLO1.1.1
BATE
165
708.5
19/12/2025 12:06:40
00506118158TRLO1.1.1
XLON
12
709
19/12/2025 12:06:54
00506118192TRLO1.1.1
TRQX
110
709
19/12/2025 12:07:57
00506118344TRLO1.1.1
BATE
31
709
19/12/2025 12:09:18
00506118617TRLO1.1.1
CHIX
12
708.5
19/12/2025 12:10:47
00506118918TRLO1.1.1
AQXE
225
708
19/12/2025 12:13:37
00506119412TRLO1.1.1
XLON
14
708
19/12/2025 12:17:17
00506119954TRLO1.1.1
TRQX
180
708
19/12/2025 12:18:05
00506120096TRLO1.1.1
XLON
31
708
|
19/12/2025 12:18:43
00506120254TRLO1.1.1
CHIX
93
708
19/12/2025 12:21:08
00506120694TRLO1.1.1
BATE
14
708
19/12/2025 12:22:37
00506120883TRLO1.1.1
AQXE
188
708
19/12/2025 12:22:38
00506120887TRLO1.1.1
XLON
89
708
19/12/2025 12:24:27
00506121111TRLO1.1.1
BATE
14
708
19/12/2025 12:24:41
00506121150TRLO1.1.1
TRQX
10
708
19/12/2025 12:26:08
00506121419TRLO1.1.1
AQXE
35
708
19/12/2025 12:27:08
00506121570TRLO1.1.1
CHIX
127
708.5
19/12/2025 12:28:24
00506121698TRLO1.1.1
XLON
75
708.5
19/12/2025 12:28:24
00506121699TRLO1.1.1
XLON
84
708.5
19/12/2025 12:30:24
00506121967TRLO1.1.1
BATE
12
708
19/12/2025 12:30:52
00506122046TRLO1.1.1
AQXE
14
708.5
19/12/2025 12:31:21
00506122122TRLO1.1.1
TRQX
35
708.5
19/12/2025 12:31:38
00506122155TRLO1.1.1
CHIX
303
707.5
19/12/2025 12:32:51
00506122379TRLO1.1.1
XLON
12
708
19/12/2025 12:33:57
00506122556TRLO1.1.1
AQXE
14
707.5
19/12/2025 12:34:44
00506122727TRLO1.1.1
TRQX
35
708
19/12/2025 12:35:24
00506122843TRLO1.1.1
CHIX
214
707.5
19/12/2025 12:35:28
00506122861TRLO1.1.1
XLON
51
708
19/12/2025 12:35:53
00506122943TRLO1.1.1
BATE
25
708.5
19/12/2025 12:35:53
00506122944TRLO1.1.1
BATE
25
708.5
19/12/2025 12:35:53
00506122945TRLO1.1.1
BATE
14
707.5
19/12/2025 12:39:17
00506123530TRLO1.1.1
TRQX
77
707.5
19/12/2025 12:39:57
00506123650TRLO1.1.1
BATE
3
708
19/12/2025 12:40:17
00506123720TRLO1.1.1
AQXE
10
708
19/12/2025 12:40:26
00506123756TRLO1.1.1
AQXE
165
707.5
19/12/2025 12:40:41
|
00506123803TRLO1.1.1
XLON
31
707.5
19/12/2025 12:41:51
00506123973TRLO1.1.1
CHIX
74
707.5
19/12/2025 12:43:18
00506124254TRLO1.1.1
BATE
11
708
19/12/2025 12:43:55
00506124362TRLO1.1.1
AQXE
13
707.5
19/12/2025 12:44:02
00506124384TRLO1.1.1
XLON
215
707.5
19/12/2025 12:44:02
00506124383TRLO1.1.1
XLON
14
707.5
19/12/2025 12:44:02
00506124385TRLO1.1.1
TRQX
34
707.5
19/12/2025 12:48:11
00506125633TRLO1.1.1
CHIX
14
707.5
19/12/2025 12:50:37
00506126199TRLO1.1.1
TRQX
12
708
19/12/2025 12:50:37
00506126198TRLO1.1.1
AQXE
233
708.5
19/12/2025 12:54:01
00506126661TRLO1.1.1
XLON
106
708
19/12/2025 12:54:12
00506126679TRLO1.1.1
BATE
97
708.5
19/12/2025 12:57:10
00506127207TRLO1.1.1
XLON
87
708.5
19/12/2025 12:57:10
00506127209TRLO1.1.1
XLON
107
708.5
19/12/2025 12:57:10
00506127208TRLO1.1.1
XLON
14
708
19/12/2025 12:59:12
00506127554TRLO1.1.1
AQXE
192
708.5
19/12/2025 13:03:14
00506128252TRLO1.1.1
XLON
32
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129351TRLO1.1.1
CHIX
102
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129353TRLO1.1.1
BATE
110
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129352TRLO1.1.1
BATE
13
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129355TRLO1.1.1
AQXE
39
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129354TRLO1.1.1
CHIX
14
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129356TRLO1.1.1
TRQX
14
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129358TRLO1.1.1
TRQX
224
708.5
19/12/2025 13:10:00
00506129357TRLO1.1.1
XLON
13
708.5
19/12/2025 13:12:08
00506129839TRLO1.1.1
TRQX
38
708.5
19/12/2025 13:13:06
00506130018TRLO1.1.1
CHIX
13
708.5
19/12/2025 13:14:30
00506130260TRLO1.1.1
AQXE
14
708
19/12/2025 13:17:55
00506131411TRLO1.1.1
TRQX
76
708
19/12/2025 13:18:12
00506131469TRLO1.1.1
XLON
111
708
19/12/2025 13:18:12
00506131468TRLO1.1.1
XLON
30
708
19/12/2025 13:18:57
00506131575TRLO1.1.1
BATE
50
708.5
19/12/2025 13:18:57
00506131576TRLO1.1.1
BATE
14
708
19/12/2025 13:25:34
00506132691TRLO1.1.1
CHIX
22
708
19/12/2025 13:25:34
00506132690TRLO1.1.1
CHIX
13
708
19/12/2025 13:26:16
00506132811TRLO1.1.1
AQXE
16
708
19/12/2025 13:27:13
00506133037TRLO1.1.1
XLON
55
708
19/12/2025 13:27:13
00506133038TRLO1.1.1
XLON
111
708
19/12/2025 13:27:13
00506133039TRLO1.1.1
XLON
14
708
19/12/2025 13:27:13
00506133040TRLO1.1.1
XLON
105
708
19/12/2025 13:29:02
00506133360TRLO1.1.1
BATE
6
708
19/12/2025 13:29:19
00506133423TRLO1.1.1
TRQX
8
708
19/12/2025 13:29:19
00506133422TRLO1.1.1
TRQX
72
708
19/12/2025 13:29:32
00506133491TRLO1.1.1
XLON
128
708
19/12/2025 13:29:32
00506133492TRLO1.1.1
XLON
5
708
19/12/2025 13:32:31
00506134331TRLO1.1.1
TRQX
8
708
19/12/2025 13:32:31
00506134330TRLO1.1.1
TRQX
37
708
19/12/2025 13:32:40
00506134353TRLO1.1.1
CHIX
14
707.5
19/12/2025 13:33:02
00506134453TRLO1.1.1
AQXE
54
707.5
19/12/2025 13:33:51
00506134679TRLO1.1.1
BATE
45
707.5
19/12/2025 13:33:51
00506134680TRLO1.1.1
BATE
185
707
19/12/2025 13:34:05
00506134717TRLO1.1.1
XLON
11
707.5
19/12/2025 13:38:53
00506135896TRLO1.1.1
CHIX
25
707.5
19/12/2025 13:38:53
00506135897TRLO1.1.1
CHIX
16
707.5
19/12/2025 13:39:11
00506135984TRLO1.1.1
TRQX
13
707.5
19/12/2025 13:39:30
00506136030TRLO1.1.1
AQXE
260
707
19/12/2025 13:39:43
00506136059TRLO1.1.1
XLON
182
707
19/12/2025 13:43:06
00506136738TRLO1.1.1
XLON
82
707.5
19/12/2025 13:43:48
00506136939TRLO1.1.1
BATE
32
707.5
19/12/2025 13:44:03
00506136981TRLO1.1.1
CHIX
14
707
19/12/2025 13:44:45
00506137114TRLO1.1.1
TRQX
16
707.5
19/12/2025 13:45:09
00506137202TRLO1.1.1
AQXE
195
707
19/12/2025 13:46:48
00506137529TRLO1.1.1
XLON
46
707.5
19/12/2025 13:47:07
00506137582TRLO1.1.1
BATE
1
707.5
19/12/2025 13:47:07
00506137583TRLO1.1.1
BATE
50
707.5
19/12/2025 13:47:07
00506137584TRLO1.1.1
BATE
11
707.5
19/12/2025 13:49:01
00506138024TRLO1.1.1
AQXE
14
707
19/12/2025 13:49:43
00506138173TRLO1.1.1
TRQX
10
707.5
19/12/2025 13:50:36
00506138434TRLO1.1.1
BATE
48
707.5
19/12/2025 13:50:36
00506138435TRLO1.1.1
BATE
37
707.5
19/12/2025 13:50:36
00506138436TRLO1.1.1
BATE
37
707.5
19/12/2025 13:51:11
00506138562TRLO1.1.1
CHIX
85
707.5
19/12/2025 13:54:10
00506139157TRLO1.1.1
XLON
114
707.5
19/12/2025 13:54:10
00506139158TRLO1.1.1
XLON
84
707.5
19/12/2025 13:54:14
00506139162TRLO1.1.1
BATE
14
707
19/12/2025 13:54:24
00506139200TRLO1.1.1
TRQX
13
707.5
19/12/2025 13:54:24
00506139199TRLO1.1.1
AQXE
49
706.5
19/12/2025 13:55:01
00506139349TRLO1.1.1
XLON
33
707.5
19/12/2025 13:55:05
00506139370TRLO1.1.1
CHIX
150
706.5
19/12/2025 13:57:47
00506139937TRLO1.1.1
XLON
12
707.5
19/12/2025 13:57:57
00506139962TRLO1.1.1
AQXE
17
707
19/12/2025 13:59:55
00506140345TRLO1.1.1
TRQX
96
708
19/12/2025 14:05:48
00506141782TRLO1.1.1
BATE
88
708
19/12/2025 14:05:48
00506141784TRLO1.1.1
XLON
94
708
19/12/2025 14:05:48
00506141783TRLO1.1.1
BATE
116
708
19/12/2025 14:05:48
00506141785TRLO1.1.1
XLON
281
708
19/12/2025 14:05:48
00506141786TRLO1.1.1
XLON
33
708
19/12/2025 14:06:04
00506141866TRLO1.1.1
CHIX
42
708
19/12/2025 14:06:04
00506141867TRLO1.1.1
CHIX
117
708
19/12/2025 14:09:10
00506142696TRLO1.1.1
XLON
200
708
19/12/2025 14:09:10
00506142695TRLO1.1.1
XLON
98
708
19/12/2025 14:09:38
00506142785TRLO1.1.1
BATE
16
708
19/12/2025 14:09:38
00506142786TRLO1.1.1
TRQX
24
707.5
19/12/2025 14:10:15
00506142982TRLO1.1.1
AQXE
12
707.5
19/12/2025 14:10:15
00506142983TRLO1.1.1
AQXE
36
707.5
19/12/2025 14:11:12
00506143478TRLO1.1.1
CHIX
15
708
19/12/2025 14:11:22
00506143548TRLO1.1.1
TRQX
66
708
19/12/2025 14:12:05
00506143738TRLO1.1.1
XLON
241
708
19/12/2025 14:12:05
00506143737TRLO1.1.1
XLON
32
708
19/12/2025 14:12:05
00506143739TRLO1.1.1
XLON
14
707.5
19/12/2025 14:13:24
00506144157TRLO1.1.1
AQXE
15
708
19/12/2025 14:13:24
00506144156TRLO1.1.1
TRQX
1
707.5
19/12/2025 14:13:48
00506144270TRLO1.1.1
CHIX
70
708
19/12/2025 14:14:41
00506144539TRLO1.1.1
XLON
12
708
19/12/2025 14:14:41
00506144540TRLO1.1.1
XLON
143
708
19/12/2025 14:14:41
00506144541TRLO1.1.1
XLON
2
708
19/12/2025 14:16:19
00506145026TRLO1.1.1
TRQX
5
708
19/12/2025 14:16:19
00506145027TRLO1.1.1
TRQX
183
708
19/12/2025 14:17:24
00506145501TRLO1.1.1
XLON
33
708
19/12/2025 14:18:07
00506145716TRLO1.1.1
CHIX
40
708
19/12/2025 14:18:07
00506145717TRLO1.1.1
CHIX
16
709.5
19/12/2025 14:31:36
00506151486TRLO1.1.1
TRQX
239
709.5
19/12/2025 14:31:38
00506151502TRLO1.1.1
XLON
281
709.5
19/12/2025 14:31:38
00506151503TRLO1.1.1
XLON
25
709.5
19/12/2025 14:32:03
00506152138TRLO1.1.1
BATE
356
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152834TRLO1.1.1
BATE
3
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152836TRLO1.1.1
BATE
55
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152838TRLO1.1.1
CHIX
73
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152837TRLO1.1.1
CHIX
110
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152835TRLO1.1.1
BATE
15
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152840TRLO1.1.1
XLON
451
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152839TRLO1.1.1
XLON
228
709.5
19/12/2025 14:32:51
00506152841TRLO1.1.1
XLON
193
710
19/12/2025 14:36:40
00506155113TRLO1.1.1
XLON
123
710
19/12/2025 14:39:37
00506156751TRLO1.1.1
XLON
116
710
19/12/2025 14:39:37
00506156753TRLO1.1.1
XLON
117
710
19/12/2025 14:39:37
00506156752TRLO1.1.1
XLON
109
710
19/12/2025 14:40:16
00506157173TRLO1.1.1
BATE
252
710
19/12/2025 14:40:16
00506157172TRLO1.1.1
BATE
72
710
19/12/2025 14:40:19
00506157212TRLO1.1.1
CHIX
195
710
19/12/2025 14:41:56
00506158090TRLO1.1.1
XLON
106
710
19/12/2025 14:43:18
|
00506158963TRLO1.1.1
BATE
35
710
19/12/2025 14:43:18
00506158964TRLO1.1.1
CHIX
35
710
19/12/2025 14:43:18
00506158965TRLO1.1.1
CHIX
12
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158972TRLO1.1.1
AQXE
12
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158973TRLO1.1.1
AQXE
94
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158971TRLO1.1.1
AQXE
14
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158977TRLO1.1.1
TRQX
16
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158975TRLO1.1.1
TRQX
16
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158976TRLO1.1.1
TRQX
48
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158974TRLO1.1.1
TRQX
14
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158978TRLO1.1.1
TRQX
18
709.5
19/12/2025 14:43:19
00506158979TRLO1.1.1
TRQX
104
709.5
19/12/2025 14:43:24
00506159012TRLO1.1.1
XLON
114
709.5
19/12/2025 14:43:24
00506159011TRLO1.1.1
XLON
94
710
19/12/2025 14:45:13
00506160144TRLO1.1.1
BATE
1
710
19/12/2025 14:45:13
00506160145TRLO1.1.1
BATE
192
709.5
19/12/2025 14:45:39
00506160397TRLO1.1.1
XLON
12
709.5
19/12/2025 14:46:46
00506161105TRLO1.1.1
TRQX
14
709.5
19/12/2025 14:46:46
00506161104TRLO1.1.1
AQXE
3
710
19/12/2025 14:47:33
00506161478TRLO1.1.1
CHIX
11
710
19/12/2025 14:47:33
00506161479TRLO1.1.1
CHIX
24
710
19/12/2025 14:47:33
00506161480TRLO1.1.1
CHIX
98
709.5
19/12/2025 14:47:51
00506161626TRLO1.1.1
BATE
94
709.5
19/12/2025 14:48:16
00506161931TRLO1.1.1
XLON
138
709.5
19/12/2025 14:48:16
00506161932TRLO1.1.1
XLON
13
709.5
19/12/2025 14:49:09
00506162523TRLO1.1.1
AQXE
4
709.5
19/12/2025 14:49:27
00506162783TRLO1.1.1
CHIX
30
710
19/12/2025 14:49:27
00506162784TRLO1.1.1
CHIX
16
709
19/12/2025 14:50:29
00506163417TRLO1.1.1
TRQX
166
709.5
19/12/2025 14:50:31
00506163491TRLO1.1.1
XLON
29
709.5
19/12/2025 14:50:31
00506163492TRLO1.1.1
XLON
148
709.5
19/12/2025 14:52:42
00506165187TRLO1.1.1
BATE
233
710.5
19/12/2025 14:54:05
00506165995TRLO1.1.1
XLON
1
710.5
19/12/2025 14:54:10
00506166079TRLO1.1.1
CHIX
223
710.5
19/12/2025 14:55:59
00506167212TRLO1.1.1
XLON
37
710.5
19/12/2025 14:56:19
00506167529TRLO1.1.1
CHIX
43
710.5
19/12/2025 14:56:19
00506167530TRLO1.1.1
CHIX
240
710.5
19/12/2025 14:58:19
00506168790TRLO1.1.1
XLON
37
710.5
19/12/2025 15:00:27
00506170461TRLO1.1.1
CHIX
205
710.5
19/12/2025 15:00:45
00506170698TRLO1.1.1
XLON
226
710.5
19/12/2025 15:00:45
00506170699TRLO1.1.1
XLON
44
710.5
19/12/2025 15:00:45
00506170700TRLO1.1.1
XLON
13
710
19/12/2025 15:01:44
00506171347TRLO1.1.1
AQXE
13
710
19/12/2025 15:01:44
00506171349TRLO1.1.1
AQXE
13
710
19/12/2025 15:01:44
00506171350TRLO1.1.1
AQXE
14
710
19/12/2025 15:01:44
00506171348TRLO1.1.1
AQXE
11
710
19/12/2025 15:01:44
00506171353TRLO1.1.1
TRQX
15
710
19/12/2025 15:01:44
00506171351TRLO1.1.1
TRQX
17
710
19/12/2025 15:01:44
00506171352TRLO1.1.1
TRQX
14
710
19/12/2025 15:01:44
00506171354TRLO1.1.1
TRQX
36
710.5
19/12/2025 15:02:28
00506171973TRLO1.1.1
CHIX
12
711
19/12/2025 15:05:37
00506175692TRLO1.1.1
AQXE
16
711
19/12/2025 15:05:37
00506175693TRLO1.1.1
AQXE
96
711
19/12/2025 15:05:37
00506175694TRLO1.1.1
BATE
203
711
19/12/2025 15:05:37
00506175695TRLO1.1.1
BATE
261
711
19/12/2025 15:05:37
00506175696TRLO1.1.1
XLON
67
711
19/12/2025 15:05:37
00506175698TRLO1.1.1
XLON
139
711
19/12/2025 15:05:37
00506175697TRLO1.1.1
XLON
37
711
19/12/2025 15:05:37
00506175699TRLO1.1.1
CHIX
111
711
19/12/2025 15:07:50
00506177350TRLO1.1.1
BATE
11
711
19/12/2025 15:07:50
00506177351TRLO1.1.1
AQXE
131
711
19/12/2025 15:08:01
00506177543TRLO1.1.1
XLON
34
711
19/12/2025 15:08:01
00506177545TRLO1.1.1
XLON
66
711
19/12/2025 15:08:01
00506177544TRLO1.1.1
XLON
96
711
19/12/2025 15:09:39
00506178730TRLO1.1.1
BATE
17
710
19/12/2025 15:09:42
00506178779TRLO1.1.1
TRQX
9
710
19/12/2025 15:09:42
00506178780TRLO1.1.1
TRQX
13
710
19/12/2025 15:09:42
00506178781TRLO1.1.1
TRQX
13
710
19/12/2025 15:09:42
00506178782TRLO1.1.1
TRQX
32
710.5
19/12/2025 15:10:03
00506179030TRLO1.1.1
CHIX
14
711
19/12/2025 15:10:33
00506179415TRLO1.1.1
AQXE
372
710.5
19/12/2025 15:11:09
00506180214TRLO1.1.1
XLON
109
710.5
19/12/2025 15:11:53
00506180691TRLO1.1.1
BATE
12
710.5
19/12/2025 15:12:35
00506181255TRLO1.1.1
AQXE
106
710.5
19/12/2025 15:13:08
00506181574TRLO1.1.1
XLON
130
710.5
19/12/2025 15:13:08
00506181573TRLO1.1.1
XLON
8
710.5
19/12/2025 15:13:08
00506181575TRLO1.1.1
XLON
105
710.5
19/12/2025 15:13:33
00506181813TRLO1.1.1
BATE
33
710
19/12/2025 15:14:38
00506182487TRLO1.1.1
CHIX
51
710
19/12/2025 15:14:38
00506182486TRLO1.1.1
CHIX
15
710
19/12/2025 15:14:38
00506182488TRLO1.1.1
TRQX
17
710
19/12/2025 15:14:38
00506182489TRLO1.1.1
TRQX
11
710.5
19/12/2025 15:14:45
00506182541TRLO1.1.1
AQXE
1
710.5
19/12/2025 15:16:20
00506183687TRLO1.1.1
BATE
4
710.5
19/12/2025 15:16:20
00506183686TRLO1.1.1
BATE
122
710.5
19/12/2025 15:16:20
00506183688TRLO1.1.1
BATE
13
710.5
19/12/2025 15:17:00
00506184235TRLO1.1.1
AQXE
195
710
19/12/2025 15:17:31
00506184566TRLO1.1.1
XLON
25
710
19/12/2025 15:17:35
00506184641TRLO1.1.1
TRQX
2
710
19/12/2025 15:17:37
00506184656TRLO1.1.1
CHIX
89
710.5
19/12/2025 15:19:17
00506185636TRLO1.1.1
BATE
11
710.5
19/12/2025 15:19:20
00506185664TRLO1.1.1
AQXE
211
|
710
19/12/2025 15:20:00
00506186058TRLO1.1.1
XLON
37
710
19/12/2025 15:20:10
00506186179TRLO1.1.1
CHIX
88
710.5
19/12/2025 15:21:56
00506187467TRLO1.1.1
BATE
33
710
19/12/2025 15:22:37
00506187929TRLO1.1.1
CHIX
193
710
19/12/2025 15:22:37
00506187930TRLO1.1.1
XLON
16
710
19/12/2025 15:22:37
00506187931TRLO1.1.1
TRQX
492
710
19/12/2025 15:24:40
00506189036TRLO1.1.1
XLON
24
710
19/12/2025 15:24:50
00506189265TRLO1.1.1
AQXE
12
710
19/12/2025 15:24:50
00506189266TRLO1.1.1
AQXE
39
710
19/12/2025 15:26:10
00506190744TRLO1.1.1
CHIX
15
710
19/12/2025 15:26:10
00506190745TRLO1.1.1
TRQX
101
710.5
19/12/2025 15:26:49
00506191066TRLO1.1.1
BATE
182
709
19/12/2025 15:27:10
00506191346TRLO1.1.1
XLON
36
709
19/12/2025 15:27:10
00506191353TRLO1.1.1
CHIX
16
709.5
19/12/2025 15:28:06
00506192038TRLO1.1.1
TRQX
7
709
19/12/2025 15:29:10
00506192728TRLO1.1.1
CHIX
21
709
19/12/2025 15:29:10
00506192729TRLO1.1.1
CHIX
5
709
19/12/2025 15:29:28
00506192880TRLO1.1.1
BATE
74
709.5
19/12/2025 15:29:28
00506192881TRLO1.1.1
BATE
278
709
19/12/2025 15:29:29
00506192893TRLO1.1.1
XLON
16
709.5
19/12/2025 15:31:03
00506193935TRLO1.1.1
TRQX
14
709
19/12/2025 15:32:02
00506194519TRLO1.1.1
AQXE
2
709
19/12/2025 15:32:53
00506194972TRLO1.1.1
BATE
88
709
19/12/2025 15:32:53
00506194973TRLO1.1.1
BATE
209
708.5
19/12/2025 15:32:59
00506195026TRLO1.1.1
XLON
36
708.5
19/12/2025 15:34:10
00506195817TRLO1.1.1
CHIX
16
708
19/12/2025 15:35:25
00506196543TRLO1.1.1
TRQX
10
708
19/12/2025 15:35:32
00506196605TRLO1.1.1
AQXE
166
708
19/12/2025 15:36:49
00506197415TRLO1.1.1
XLON
24
708
19/12/2025 15:36:49
00506197417TRLO1.1.1
XLON
91
708
19/12/2025 15:36:49
00506197416TRLO1.1.1
XLON
88
708.5
19/12/2025 15:37:24
00506197854TRLO1.1.1
BATE
12
708.5
19/12/2025 15:37:24
00506197855TRLO1.1.1
BATE
31
708
19/12/2025 15:38:56
00506198727TRLO1.1.1
CHIX
1
708
19/12/2025 15:38:56
00506198728TRLO1.1.1
CHIX
2
708.5
19/12/2025 15:40:16
00506199535TRLO1.1.1
BATE
86
708.5
19/12/2025 15:40:16
00506199536TRLO1.1.1
BATE
12
708
19/12/2025 15:40:37
00506199739TRLO1.1.1
AQXE
243
708
19/12/2025 15:40:37
00506199740TRLO1.1.1
XLON
4
708
19/12/2025 15:41:19
00506200120TRLO1.1.1
TRQX
10
708
19/12/2025 15:41:19
00506200121TRLO1.1.1
TRQX
1
708
19/12/2025 15:41:50
00506200429TRLO1.1.1
CHIX
2
708
19/12/2025 15:41:50
00506200430TRLO1.1.1
CHIX
31
708
19/12/2025 15:41:50
00506200431TRLO1.1.1
CHIX
10
708
19/12/2025 15:42:20
00506200743TRLO1.1.1
AQXE
15
707.5
19/12/2025 15:43:51
00506201726TRLO1.1.1
TRQX
188
707
19/12/2025 15:44:23
00506202096TRLO1.1.1
XLON
12
707.5
19/12/2025 15:45:15
00506202554TRLO1.1.1
AQXE
87
707.5
19/12/2025 15:45:30
00506202757TRLO1.1.1
BATE
197
707
19/12/2025 15:46:39
00506203643TRLO1.1.1
XLON
36
707.5
19/12/2025 15:46:48
00506203765TRLO1.1.1
CHIX
14
707.5
19/12/2025 15:47:00
00506203912TRLO1.1.1
TRQX
13
707.5
19/12/2025 15:47:54
00506204607TRLO1.1.1
AQXE
16
707.5
19/12/2025 15:48:11
00506204887TRLO1.1.1
BATE
91
707.5
19/12/2025 15:48:11
00506204888TRLO1.1.1
BATE
30
707
19/12/2025 15:49:00
00506205543TRLO1.1.1
CHIX
16
707.5
19/12/2025 15:49:19
00506205929TRLO1.1.1
TRQX
94
707.5
19/12/2025 15:51:11
00506207527TRLO1.1.1
BATE
12
707
19/12/2025 15:52:23
00506208447TRLO1.1.1
AQXE
15
707.5
19/12/2025 15:52:48
00506208733TRLO1.1.1
TRQX
99
707.5
19/12/2025 15:53:52
00506209352TRLO1.1.1
BATE
37
707
19/12/2025 15:53:56
00506209381TRLO1.1.1
CHIX
452
707.5
19/12/2025 15:54:08
00506209556TRLO1.1.1
XLON
14
707
19/12/2025 15:55:50
00506210672TRLO1.1.1
AQXE
3
707.5
19/12/2025 15:56:12
00506210934TRLO1.1.1
TRQX
12
707.5
19/12/2025 15:56:12
00506210935TRLO1.1.1
TRQX
68
707
19/12/2025 15:56:38
00506211216TRLO1.1.1
XLON
166
707
19/12/2025 15:56:38
00506211215TRLO1.1.1
XLON
33
706.5
19/12/2025 15:56:57
00506211390TRLO1.1.1
CHIX
13
707
19/12/2025 15:58:09
00506212029TRLO1.1.1
AQXE
150
707
19/12/2025 15:58:45
00506212405TRLO1.1.1
XLON
96
707
19/12/2025 15:58:45
00506212406TRLO1.1.1
XLON
167
707
19/12/2025 15:58:45
00506212407TRLO1.1.1
XLON
14
707
19/12/2025 15:59:04
00506212571TRLO1.1.1
TRQX
26
707
19/12/2025 15:59:31
00506213049TRLO1.1.1
CHIX
103
707
19/12/2025 16:00:02
00506214018TRLO1.1.1
BATE
198
706.5
19/12/2025 16:01:07
00506214714TRLO1.1.1
XLON
14
707
19/12/2025 16:01:25
00506214916TRLO1.1.1
AQXE
14
707
19/12/2025 16:01:40
00506215121TRLO1.1.1
TRQX
17
707
19/12/2025 16:02:05
00506215358TRLO1.1.1
BATE
77
707
19/12/2025 16:02:05
00506215357TRLO1.1.1
BATE
35
706.5
19/12/2025 16:02:50
00506215774TRLO1.1.1
CHIX
229
706.5
19/12/2025 16:03:36
00506216137TRLO1.1.1
XLON
13
707
19/12/2025 16:04:00
00506216360TRLO1.1.1
AQXE
104
707
19/12/2025 16:04:32
00506216627TRLO1.1.1
BATE
39
706.5
19/12/2025 16:04:43
00506216762TRLO1.1.1
CHIX
296
707
19/12/2025 16:05:23
00506217475TRLO1.1.1
XLON
16
707
19/12/2025 16:06:13
00506218072TRLO1.1.1
TRQX
38
707
19/12/2025 16:07:05
00506219368TRLO1.1.1
CHIX
105
707
19/12/2025 16:07:05
00506219367TRLO1.1.1
BATE
15
707
19/12/2025 16:09:26
00506221015TRLO1.1.1
TRQX
195
707
19/12/2025 16:09:26
00506221013TRLO1.1.1
XLON
85
706.5
19/12/2025 16:09:26
00506221016TRLO1.1.1
BATE
13
707
19/12/2025 16:09:26
00506221018TRLO1.1.1
AQXE
13
707
19/12/2025 16:09:26
00506221019TRLO1.1.1
AQXE
4
707
19/12/2025 16:10:38
00506221622TRLO1.1.1
CHIX
35
707
19/12/2025 16:10:38
00506221623TRLO1.1.1
CHIX
13
707
19/12/2025 16:11:56
00506222376TRLO1.1.1
TRQX
93
706.5
19/12/2025 16:12:34
00506222771TRLO1.1.1
BATE
124
706
19/12/2025 16:12:34
00506222772TRLO1.1.1
XLON
27
707
19/12/2025 16:12:49
00506222944TRLO1.1.1
CHIX
13
707
19/12/2025 16:12:59
00506223093TRLO1.1.1
AQXE
121
706
19/12/2025 16:13:02
00506223117TRLO1.1.1
XLON
16
706.5
19/12/2025 16:14:03
00506223645TRLO1.1.1
TRQX
97
706.5
19/12/2025 16:15:00
00506224153TRLO1.1.1
CHIX
273
706.5
19/12/2025 16:15:04
00506224212TRLO1.1.1
BATE
165
706.5
19/12/2025 16:15:13
00506224304TRLO1.1.1
XLON
300
706.5
19/12/2025 16:15:13
00506224305TRLO1.1.1
XLON
38
706.5
19/12/2025 16:15:13
00506224306TRLO1.1.1
XLON
396
706.5
19/12/2025 16:15:13
00506224307TRLO1.1.1
XLON
2
706.5
19/12/2025 16:15:19
00506224377TRLO1.1.1
AQXE
16
706.5
19/12/2025 16:15:20
00506224380TRLO1.1.1
AQXE
21
706.5
19/12/2025 16:15:21
00506224384TRLO1.1.1
AQXE
51
706.5
19/12/2025 16:16:07
00506224819TRLO1.1.1
TRQX
98
706.5
19/12/2025 16:17:01
00506225255TRLO1.1.1
BATE
41
706.5
19/12/2025 16:17:24
00506225595TRLO1.1.1
CHIX
20
706
19/12/2025 16:17:27
00506225641TRLO1.1.1
AQXE
394
706
19/12/2025 16:17:39
00506225761TRLO1.1.1
XLON
18
706.5
19/12/2025 16:18:14
00506226147TRLO1.1.1
TRQX
30
706.5
19/12/2025 16:19:02
00506227090TRLO1.1.1
BATE
56
706.5
19/12/2025 16:19:02
00506227091TRLO1.1.1
BATE
29
706.5
19/12/2025 16:19:36
00506227494TRLO1.1.1
XLON
200
706.5
19/12/2025 16:19:36
00506227493TRLO1.1.1
XLON
31
706
19/12/2025 16:19:36
00506227496TRLO1.1.1
CHIX
12
706
19/12/2025 16:19:36
00506227499TRLO1.1.1
AQXE
153
706
19/12/2025 16:21:26
00506228903TRLO1.1.1
XLON
85
705.5
19/12/2025 16:21:26
00506228904TRLO1.1.1
BATE
19
706
19/12/2025 16:21:44
00506229056TRLO1.1.1
TRQX
28
706
19/12/2025 16:22:05
00506229345TRLO1.1.1
CHIX
20
705.5
19/12/2025 16:23:30
00506230406TRLO1.1.1
AQXE
86
705.5
19/12/2025 16:23:36
00506230511TRLO1.1.1
BATE
88
706
19/12/2025 16:23:44
00506230600TRLO1.1.1
XLON
166
706
19/12/2025 16:23:44
00506230599TRLO1.1.1
XLON
16
705.5
19/12/2025 16:24:44
00506231399TRLO1.1.1
TRQX
25
705.5
19/12/2025 16:24:44
00506231398TRLO1.1.1
CHIX
32
705.5
19/12/2025 16:24:44
00506231397TRLO1.1.1
BATE
213
706.5
19/12/2025 16:25:50
00506232277TRLO1.1.1
XLON
3
706.5
19/12/2025 16:27:47
00506233650TRLO1.1.1
TRQX
6
706.5
19/12/2025 16:27:47
00506233652TRLO1.1.1
BATE
12
706.5
19/12/2025 16:27:47
00506233651TRLO1.1.1
CHIX
3
706.5
19/12/2025 16:29:44
00506236041TRLO1.1.1
AQXE