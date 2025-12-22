Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 22
|19/12/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|19/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|99600000.00
|1132764793.55
|8.5119
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|19/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|99600000.00
|1132764793.55
|11.3731
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|19/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|201600000.00
|2298975104.72
|11.4036
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|19/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|201600000.00
|2298975104.72
|8.5347
|GBP
