Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 22
|19/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|272553.95
|6.1938
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|126249650.00
|791032098.57
|6.2656
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|235693.40
|5.0447
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21074727.96
|5.8541
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|270912.63
|6.173
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|137114210.58
|6.1239
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|990012.13
|5.4163
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|19/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|265570741.53
|6.8428
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|19/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32728780.86
|5.9291
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|19/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|265853449.95
|5.0735
© 2025 PR Newswire