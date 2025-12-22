VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-19
|NL0009272749
|3938777.000
|372448439.50
|94.5594
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-19
|NL0009272772
|513000.000
|37527492.46
|73.1530
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-19
|NL0009272780
|360000.000
|30540774.81
|84.8355
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-19
|NL0009690239
|8235404.000
|307599467.48
|37.3509
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-19
|NL0009690247
|2208390.000
|37705213.36
|17.0736
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-19
|NL0009690254
|2426537.000
|29927953.76
|12.3336
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-19
|NL0010273801
|2681000.000
|51246736.79
|19.1148
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-19
|NL0010731816
|888000.000
|78464407.15
|88.3608
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-19
|NL0011683594
|95500000.000
|4538372881.74
|47.5222
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-19
|NL0010408704
|31003010.000
|1133613132.44
|36.5646
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-19
|NL0009272764
|318000.000
|19979654.92
|62.8291
