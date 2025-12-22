Salzkotten (ots) -Die Ticketing-Branche steht 2026 an einem Wendepunkt: steigende Kosten, fragmentierte Systeme und ein wachsender Anspruch an digitale Prozesse stellen Veranstalter vor neue Herausforderungen. Viele Häuser suchen daher nach echten Alternativen zu Eventim, Reservix und ADticket - Lösungen, die besser zu den Anforderungen einer modernen Eventlandschaft passen.Über Jahre hinweg haben sich Veranstalter, Theater, Varietés und Clubs mit einem Flickenteppich aus Einzellösungen arrangiert: Ticketing hier, CRM dort, Newsletter separat, Einlass per App, Support per E-Mail. Was lange als akzeptabler Standard galt, gerät zunehmend unter Druck. Besucher erwarten heute schnelle Buchungsprozesse, personalisierte Angebote und transparente Abläufe. Gleichzeitig benötigen interne Teams Echtzeit-Daten, stabile Prozesse und möglichst wenig manuelle Arbeit. Hohe Provisionen und starre Systeme belasten zusätzlich die Wirtschaftlichkeit vieler Häuser. Der Markt sendet ein klares Signal: So wie bisher funktioniert Ticketing nicht mehr. "Viele Veranstalter verlieren ihr Geld nicht, weil ihre Shows schlecht sind, sondern weil ihre Systeme zu komplex, zu langsam und nicht miteinander vernetzt sind", sagt Dennis Grote, Geschäftsführer der GOP Entertainment Group und der tixu GmbH & Co. KG."Die Lösung liegt nicht darin, immer weitere Einzellösungen zu integrieren, sondern Ticketing endlich als zusammenhängenden Prozess zu denken", fügt er hinzu. Dennis Grote beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit den strukturellen Herausforderungen des Ticketing-Markts - nicht aus theoretischer Perspektive, sondern aus dem operativen Alltag eines großen Veranstaltungsbetriebs heraus. Mit der GOP Entertainment Group verantwortet er jährlich den Ticketverkauf für über 800.000 Besucher und kennt die typischen Probleme vieler Häuser aus eigener Erfahrung. "Tixu wurde mit einem Ziel entwickelt: die komplette Veranstaltungskette von A bis Z zu vereinfachen, manuelle Vorgänge abzuschaffen und jeden Prozess so smart wie möglich zu automatisieren", sagt Dennis Grote. "Weniger Tools, weniger Komplexität, mehr Übersicht - für ein Team, das endlich wieder das Ruder in der Hand hält."Echte Transformation - Der Funktionsumfang und die Erfolgsfaktoren von tixuWas unterscheidet tixu von Eventim, Reservix und anderen Platzhirschen in der Branche? Die Antworten finden sich in einem System, das tatsächlich alle Workflows in der Veranstaltungs- und Ticketlogistik abbildet. Keine Teilintegration mehr, sondern ein zentrales Dashboard für jede Disziplin: Ticketverkauf (Online und POS), integrierter Second- und Reseller-Markt, dynamisches Preismanagement, blitzschneller Fast Checkout, CRM mit automatisierten Filter- und Kampagnenfunktionen, KI-basierte Warenkorbanalyse, umfassende B2B- und B2C-Module, clevere Newsletter- und Upgrade-Steuerung, Event- und Künstlerverwaltung, Lizenz- und Vertragsmanagement, Reporting, Provisionsverwaltung und vieles mehr. Entscheidender Unterschied: Jeder einzelne Prozess ist miteinander verzahnt, Daten stehen in Echtzeit bereit, Dashboards lassen sich individuell gestalten und filtern, alle E-Mails, Supportkontakte und Chat-Nachrichten werden im System gesammelt und KI-basiert priorisiert."Unsere KI-Lösungen lösen bereits heute bis zu 90 Prozent der Standard-Supportanfragen automatisch - der Support ist kaum wiederzuerkennen, und die Teams haben endlich Zeit für anspruchsvolle Aufgaben", betont Dennis Grote. "Der Großteil unserer Kunden erlebt sofort messbare Erfolge: mehr Verkäufe, höhere Warenkörbe, weniger Supportkosten und ein klar verbessertes Kundenerlebnis."Die neue Realität: Spürbare Ergebnisse auf allen EbenenDoch wie wirken sich die Umstellungen von tixu konkret im Veranstalteralltag aus? Die ersten Erfahrungen sprechen eine eindeutige Sprache: Dort, wo bislang mehrere ERP- und Messaging-Tools separat nebeneinander liefen, reicht jetzt ein System. Die operative Komplexität sinkt um ein Vielfaches. Echtzeitdaten sorgen für Transparenz, die Umsatzentwicklung ist sofort nachvollziehbar, Kosten werden durch die Abschaffung unnötiger Abos und Systemlizenzen ebenso reduziert wie der Aufwand im täglichen Geschäft - von der Gruppenbuchung über das Eventmanagement bis zur Restplatzvermarktung und zum Wiederverkauf."Seit wir tixu nutzen, sehen wir einen klaren Anstieg bei unseren Verkäufen - alles ist so übersichtlich und leicht zugänglich für unsere Kunden", sagt Florian Engel, GOP Varieté Theater Bonn. Jasmin Peiniger, Leitung Kartenvorverkauf, ergänzt: "Dank der KI nimmt unser Chatbot dem Kundensupport enorm viel Arbeit ab - die meisten Anfragen werden automatisch gelöst." Dennis Grote hebt den emotionalen Faktor hervor: "Durch die Übersichtlichkeit und Automatisierung gewinnen unsere Teams nicht nur Zeit, sondern auch Sicherheit und Freude bei der Arbeit - ein echter Glücksfall für die gesamte Organisation."Auf einen Blick: Für wen sich tixu besonders lohnt - und was beim Umstieg zu beachten istDer Wechsel zu tixu empfiehlt sich für alle Veranstalter, die mehr als 50 Events pro Jahr stemmen, sei es als Theater, Varieté, Show-Produzent, Sportclub oder Festival-Veranstalter - also für jeden, der keine Lust mehr hat, sich zwischen fünf Systemen, mehreren Abrechnungsmodellen, mangelnder Datenhoheit oder endlosen Excel-Exzessen zu verlieren. Das Preismodell überzeugt sowohl große als auch kleine Betriebe: Neben klassischer SaaS-Lizenz (ohne Provision je Ticket) gibt es ein provisionsbasierendes Kommissionsmodell (ohne Fixkosten), individuelle Mischformen sind möglich - ein pragmatischer Ansatz aus der Praxis für die Praxis. Auch Migration und Onboarding gehen schneller als bei herkömmlichen Anbietern: Neue Häuser sind in wenigen Tagen angebunden, Datenübernahme und Systemschulungen laufen reibungslos."Endlich ein System, das mitwächst. Wir haben damals alle sieben GOP-Varieté-Theater gleichzeitig auf tixu umgestellt - in nur zwei Wochen", berichtet Dennis Grote. Und gibt Kollegen einen klaren Rat: "Wer heute noch auf Alt-Systemen und Insellösungen besteht, verschenkt Jahr für Jahr bares Geld und wertvolle Nerven. Tixu ist für uns der Quantensprung, den die Branche gebraucht hat."Ausblick: Wer jetzt handelt, sichert sich digitale Souveränität - und ZukunftsfähigkeitDie Konsequenzen, wenn nichts passiert, sind offenkundig: Wer heute weiter mit starren, teuren Einzellösungen arbeitet, zahlt doppelt - in Form von verpassten Umsätzen, internen Aufwänden, schlechterer Kundenerfahrung und schwindender Innovationskraft. Wer umsteigt, profitiert sofort messbar und emotional: mehr Verkäufe, weniger Support, schnellere Abläufe, mehr Übersicht und volle Kontrolle über eigene Daten. Gleichzeitig wird das Fundament für die nächsten Jahre gelegt: Automatisierung, KI, Analytics und Kundennähe werden zur Selbstverständlichkeit. "2026 wird das Jahr, in dem viele Veranstalter endlich die Kontrolle zurückgewinnen", ist Dennis Grote überzeugt.Sie möchten einschätzen, welches Potenzial eine integrierte Ticketing-Lösung für Ihren Betrieb bietet? Dann können Sie hier eine unverbindliche Live-Demo anfragen: https://tixu.io/