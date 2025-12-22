WIESBADEN (ots) -- Schweinebestand seit Mai um 2,8 % und im Vorjahresvergleich um 0,9 % gestiegen- Zahl schweinehaltender Betriebe innerhalb eines Jahres um 2,7 % gesunken, im Zehnjahresvergleich Rückgang um 40,8 %- Trend zu größeren Betrieben hält an: Im November 2025 hielt ein Betrieb im Schnitt gut 1 400 Schweine, zehn Jahre zuvor knapp 1 100 Tiere pro BetriebZum Stichtag 3. November 2025 wurden in Deutschland 21,5 Millionen Schweine von 15 220 Betrieben gehalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen der Viehbestandserhebung mitteilt, stieg der Schweinebestand im Vergleich zur Vorerhebung zum Stichtag 3. Mai 2025 deutlich um 2,8 % (+575 800 Tiere) und gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % (+196 300 Tiere) an. Die Zahl der Betriebe blieb hingegen im Vergleich zum 3. Mai 2025 mit einem Rückgang von 0,2 % (-30 Betriebe) nahezu konstant. Im Vergleich zum Vorjahr (3. November 2024) nahm die Zahl der Betriebe um 2,7 % (-430 Betriebe) ab, im Zehnjahresvergleich seit 2015 um 40,8 % (-10 500 Betriebe).Betriebe halten durchschnittlich 300 Schweine mehr als vor zehn JahrenVerglichen mit 2015 ging der Schweinebestand um 22,3 % oder 6,2 Millionen Tiere zurück. Da die Zahl der Betriebe in diesem Zeitraum deutlich stärker gesunken ist, hält die Entwicklung hin zu größeren Betrieben weiter an: Während im Jahr 2015 ein Betrieb durchschnittlich knapp 1 100 Schweine hielt, waren es zehn Jahre später mehr als 1 400 Tiere pro Betrieb.Für die einzelnen Kategorien der Schweinehaltung ergibt sich folgendes Bild: Zum Stichtag 3. November 2025 wurden in Deutschland mit 9,2 Millionen Mastschweinen 6,4 % oder 626 200 Tiere weniger gehalten als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Ferkel und der Jungschweine stieg hingegen im gleichen Zeitraum um 8,1 % oder 809 800 Tiere und lag bei 10,9 Millionen. Die Zahl der Zuchtsauen stieg um 1,4 % (+19 300 Tiere) gegenüber November 2024 und lag bei 1,4 Millionen gehaltenen Tieren.Rinder- und Milchkuhbestand fast konstant gegenüber VorjahrZum Stichtag 3. November 2025 hielten die Betriebe in Deutschland 10,5 Millionen Rinder, darunter 3,6 Millionen Milchkühe. Verglichen mit dem Vorjahr gab es damit rund 0,4 % Rinder weniger (-41 000 Tiere). Der Milchkuhbestand hingegen stieg innerhalb eines Jahres um 0,2 % (+7 200 Tiere) an. Im Zehnjahresvergleich war ein Rückgang von 16,0 % (-688 000 Tiere) zu verzeichnen.Die Zahl der Milchkuhhaltungen sank im Vergleich zum 3. November 2024 um 10,9 % (- 5 400 Haltungen) auf rund 43 000. Im Zehnjahresvergleich waren es 40,8 % (-29 900 Haltungen) weniger Milchkuhhaltungen.Schafbestand leicht gestiegenZum Stichtag 3. November 2025 hielten deutsche Betriebe rund 1,5 Millionen Schafe. Damit lag der Schafbestand um 0,8 % oder 12 100 Tiere über dem Stand vom 3. November 2024. Im Zehnjahresvergleich waren das 3,6 % oder 56 800 Tiere weniger.Die Zahl der schafhaltenden Betriebe lag am 3. November 2025 bei rund 9 400 und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % (-260 Betriebe). Im Zehnjahresvergleich gingen die Schafbetriebe um 5,0 % (-490 Betriebe) zurück.Methodische Hinweise:Die Erhebungen über die Schweine- und Rinderbestände werden halbjährlich jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November durchgeführt. Die Erhebung über die Schafbestände erfolgt jährlich zum Stichtag 3. November.Die Ergebnisse der Viehbestandserhebung sind nur bedingt mit den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung vergleichbar. Es werden weniger Tierarten zu einem anderen Stichtag erfasst und unterschiedliche Erfassungsgrenzen berücksichtigt. Bei der Viehbestandserhebung Schweine zählen landwirtschaftliche Betriebe erst ab 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen zur Grundgesamtheit, außerdem werden hier keine Betriebe mit Schweinehaltung in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen einbezogen. Bei der Agrarstrukturerhebung werden dagegen auch Betriebe mit geringeren Schweinebeständen sowie Betriebe in den Stadtstaaten erfasst. In der Viehbestandserhebung Rinder bilden, anders als in der Agrarstrukturerhebung (landwirtschaftliche Betriebe), alle landwirtschaftlichen Haltungen mit Rindern die Grundgesamtheit.Bei Betrieben handelt es sich um technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers bewirtschaftet werden und einer einheitlichen Betriebsführung unterliegen. Ein Betrieb kann aus mehreren Haltungen bestehen. Rinder werden in Haltungen veröffentlicht, was den Meldestellen beziehungsweise den tierseuchenrechtlichen Einheiten entspricht, die nach § 26 Abs. 2 Satz 1 der Viehverkehrsverordnung in der Datenbank des "Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere" (HIT-Datenbank) erfasst sind.Im Rahmen der Viehbestandserhebungen werden keine Informationen zu Stallhaltungsverfahren in der Tierhaltung erhoben. Hier stehen als aktuellste Daten die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 zur Verfügung.Weitere Informationen:Weitere Daten und lange Zeitreihen zum Viehbestand können über die Tabellen der Themenbereiche 41311 (bis 2010), 41312 (Rinder), 41313 (Schweine) und 41314 (Schafe) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.