Die Aktie dieses US-Fintechs hat in den vergangenen drei Handelstagen rund 18 Prozent zugelegt. Der Spezialist für "Buy now, pay later" (BNPL) hat eine wichtige Partnerschaft um fünf Jahre verlängert. Auch das Weihnachtsgeschäft spielt dem Konzern in die Karten. Experten rechnen hier 2025 mit einem Rekordvolumen. Die Affirm-Aktie gibt wieder Vollgas. Auslöser der jüngsten Rally bei dem AKTIONÄR-Tipp ist eine wichtige Nachricht: Der Online-Riese Amazon hat die Zusammenarbeit mit dem Buy-now-pay-later-Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär