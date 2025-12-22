Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 22
[22.12.25]
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
89,706,787.39
9.8496
Janus
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,093,728.87
98.9044
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,412,983.40
112.1086
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,379,570.62
120.0395
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BN0T9H70
69,803.00
GBP
0
8,130,419.79
116.4767
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BKX90X67
55,079.00
EUR
0
5,995,817.76
108.8585
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE00BKX90W50
15,811.00
CHF
0
1,533,825.93
97.0101
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000L1I4R94
1,676,113.00
USD
0.00
19,488,994.88
11.6275
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000LJG9WK1
525,302.00
GBP
0
5,313,301.59
10.1148
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
489,270.13
12.0894
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
420,864,541.12
113.4239
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,676,975.38
10.1740
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000LH4DDC2
172,747.00
EUR
0
1,952,795.19
11.3044
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000WXLHR76
1,013,673.00
EUR
0
10,892,672.76
10.7457
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000P7C7930
73,581.00
GBP
0
815,740.10
11.0863
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,352,774,011.21
122.9795
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,964,041.32
12.8058
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000YMBL844
2,281,357.00
USD
0
23,980,249.88
10.5114
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
672,629.11
10.4402
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000CCQKON9
2,234,999.00
EUR
0
22,667,074.51
10.1419
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,052.62
10.0005
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,393,441.48
10.5754
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000Y3FZEN4
521,000.00
USD
0
5,335,558.34
10.2410
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000J8RGOJ4
994,457.00
USD
0
9,967,941.07
10.0235
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
19.12.25
IE000P9STSM0
1,000.00
MXN
0
1,002,747.60
1002.7476