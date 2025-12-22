Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Dienstag, 23. Dezember 2025, 20.15 UhrDer Quiz-Champion - Das 2025-SpecialModeration: Johannes B. KernerViele Ereignisse des Jahres sind den Menschen in guter Erinnerung. Doch wer weiß noch, welches Land der Viertelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der UEFA Nations League war?Und wie steht es um das Wissen außerhalb von Sport, zum Beispiel bei den Highlights aus Film und Fernsehen, den aktuellen Bestsellern im Bereich Literatur oder den Newcomern in der Kategorie Musik?Das will Johannes B. Kerner in einem Jahresrückblicks-Special der erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" herausfinden. Dazu lädt er die klügsten Kandidaten Deutschlands ein, die sich fünf prominenten Experten stellen müssen, jeder für sich ist ein Spezialist in seinem Fachgebiet. Mit dabei sind Vanessa Mai (Musik), Boris Becker (Sport), Frauke Ludowig (Stars und Gesellschaft), Frank Plasberg (Zeitgeschehen) und Elton (Film und Fernsehen). Wer "Quiz-Champion" werden will, muss gegen sie alle antreten und gegen alle gewinnen.Die Antworten der Fragen werden mitunter in kurzen Einspielern oder mit Fotos aufgelöst - die Zuschauer können mitraten und so in einem unterhaltsamen Quiz die zurückliegenden zwölf Monate noch einmal durchleben.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6184081