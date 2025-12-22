© Foto: Dall-EAsiens Börsen steigen deutlich, getragen von KI-getriebenen Tech-Rallys, stabilen Zinsen in China und einem neuen Allzeithoch bei Gold.Die asiatischen Aktienmärkte sind mit kräftigen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Rückenwind kam sowohl von der Wall Street als auch von geldpolitischen Signalen aus China. PBoC signalisiert Geduld - Zinsen bleiben auf Rekordtiefs Die People's Bank of China (PBoC) hat ihre wichtigsten Kredit-Leitzinsen zum siebten Mal in Folge unverändert belassen. Der einjährige Loan Prime Rate (LPR), der als zentraler Referenzzins für Unternehmens- und Konsumentenkredite dient, verbleibt bei 3,0 Prozent. Der fünfjährige LPR, maßgeblich für Hypothekenzinsen, wurde bei …Den vollständigen Artikel lesen
