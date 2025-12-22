Gegen Ende eines zuvor eher mäßigen Börsenjahres hat die Aktie des Bonner Logistikriesen DHL Group wieder Fahrt aufgenommen. Neben der allgemein guten Stimmung an den Märkten sorgte auch die Hoffnung, dass das Weihnachtsgeschäft gut gelaufen ist, für Auftrieb. Die jüngsten Zahlen und der Ausblick des Konkurrenten Fedex halfen ebenfalls. Denn der US-Konzern übertraf mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen und passte zudem die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 etwas nach oben an (mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär