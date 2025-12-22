Drohnenabwehr gehört momentan zu den wichtigsten Begriffen im militärischen Bereich. An der Börse ist DroneShield der Star. Die Aktie von Heidelberger Druck könnte mittelfristig ebenfalls eine wichtige Rolle bei dieser Technologie spielen. Sie verbesserte sich zuletzt wieder und steht am Montag aktuell bei 2 €. Was ist hier zu erwarten? Kooperation mit Ondas geplant Drohnenabwehrsysteme werden immer wichtiger. Das zeigt sich deutlich im Ukraine-Krieg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de