BÖRSE AKTUELL: Internationale Märkte, Rohstoffe und Kryptowährungen (22.12.25)

Internationale Aktienmärkte mit freundlicher Tendenz

An den internationalen Aktienmärkten zeichnet sich zum Start der neuen Handelswoche ein überwiegend optimistisches Bild ab. Terminmärkte deuten auf eine freundliche Eröffnung hin. Besonders in Asien setzen sich die Gewinne fort: Der Nikkei - JP225 legt im frühen Handel um rund 0,25 % zu und setzt damit die Erholung der vergangenen Woche fort. Auch der US-Technologieindex Nasdaq - US100 notiert mit einem Plus von 0,4 % fester.

Der deutsche Leitindex DAX - DE40 zeigt sich hingegen leicht schwächer und gibt um knapp 0,1 % nach. Insgesamt bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten im heutigen Marktbericht Börse vorsichtig positiv.

Devisenmarkt: Yen profitiert von verbalen Interventionen

Am Devisenmarkt stand heute der japanische Yen im Fokus. Das Währungspaar USD/JPY fiel von den Tageshochs bei 157,75 auf rund 157,25 zurück. Unterstützung erhielt der Yen durch deutliche Worte von Japans oberstem Währungsdiplomaten Atsushi Mimura. Er warnte vor "einseitigen und gewaltsamen" Wechselkursbewegungen und kündigte "angemessene Maßnahmen" gegen übermäßige Volatilität an.

Gleichzeitig zeigten sich AUD und NZD deutlich erholt. Schwäche dominierte hingegen beim US-Dollar und beim Euro. Das Währungspaar EUR/USD testete im Tagesverlauf die Unterstützungszone um 1,1700, konnte diese jedoch verteidigen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.