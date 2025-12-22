Canada Life ist nun seit 25 Jahren erfolgreich im deutschen Markt aktiv. Mit moderner Technologie und starken Maklerpartnerschaften positioniert sich der Versicherer im Markt. Canada Life erklärt, wie Innovation, Servicequalität und Maklerorientierung verbindet - und welche neuen Lösungen bald folgen. Interview mit Susan Gibson, CEO bei Canada Life Assurance Europe plcFrau Gibson, Canada Life ist seit vielen Jahren im deutschen Maklermarkt aktiv. Welche Rolle spielt der deutsche Markt für Ihr Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact