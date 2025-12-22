Vancouver, B.C. - 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das "Unternehmen" oder "Armory"), ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für die Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektoren von entscheidender Bedeutung sind, freut sich, bekanntzugeben, dass es Castello Q Exploration Corp. mit der Durchführung eines anfänglichen Phase-1-Arbeitsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia, Kanada, beauftragt hat.

Das 3.092 Hektar große Explorationspaket für Ammo umschließt die historische Antimon-Goldmine West Gore in direkter Nachbarschaft. Auf West Gore wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg sowohl Antimon als auch Gold produziert. Seitdem hat die Liegenschaft mehrfach den Besitzer gewechselt und befindet sich derzeit im Besitz von Military Metals Corp.

West Gore lieferte während des Ersten Weltkriegs eine bedeutende Produktion, die nach England verschifft wurde. Aufzeichnungen belegen zwischen 1914 und 1917 eine Produktion von fast 32.000 Tonnen, aus der über 7.000 Tonnen Antimonkonzentrat mit einem Gehalt von 46 % gewonnen wurden. Bis zum Jahr 1917 wurden insgesamt 6.861 Unzen Gold gefördert. In den 1950er-, 1960er- und 1980er-Jahren wurden von mehreren Unternehmen und der Regierung von Nova Scotia* begrenzte Arbeiten durchgeführt.

"Wir haben die Budgets für das Phase-1-Explorationsprogramm auf Ammo festgelegt und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Castello Q Exploration aufzunehmen", sagte Alex Klenman, CEO. "Dieses anfängliche Programm wird geologisch wichtige Daten liefern, die einen wesentlichen Beitrag zur Auswahl der Bohrziele leisten werden. Wir freuen uns, dass bedeutende Explorationsarbeiten anstehen, und sind bestrebt, das Projekt positiv voranzubringen", so Herr Klenman weiter.

Abbildung 1: Karte von Armorys Ammo-Projekt, das die historische Antimon-Goldmine West Gore umschließt

Das anfängliche Arbeitsprogramm wird voraussichtlich aus der Zusammenstellung von Daten sowie aus Schürfungen und Erkundungen bestehen, um günstige Geologien zu identifizieren. Im nächsten Schritt sollen detaillierte Oberflächenproben entnommen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Bestimmung vorrangiger Bohrziele zu unterstützen. Für die anfängliche Explorationsphase plant das Unternehmen ein Budget von bis zu 656.000 CAD.

* Quelle: Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Battery Metals Corp, Mark S. King, P. Geo., Michael C. Corey, P. Geo., 25. Mai 2021

Hinweis: Das Unternehmen hält die historischen Daten von West Gore für relevant. Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen die Informationen nicht unabhängig hat überprüfen lassen und dass die Mineralisierung auf dieser Liegenschaft möglicherweise keine Rückschlüsse auf die Mineralisierung auf der Liegenschaft des Unternehmens zulässt.

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert eine 80-prozentige Beteiligung am Lithium-Sole-Projekt Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien. Es kontrolliert darüber hinaus 100 % der Anteile am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia sowie am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia.

Qualifizierter Sachverständiger

Harrison Cookenboo, Ph.D., P. Geo., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Alex Klenman

CEO & Direktor

mailto:alex@armorymining.com

Armory Mining Corp.

1100-1199 West Hastings Street,

Vancouver, BC V6E 3T5

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar; zudem dürfen keine Wertpapiere des Unternehmens in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich jeglicher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 1933") noch gemäß den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten von U.S. Persons (wie in Regulation S unter dem Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungspflichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Mittel. Die Wörter "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "wird", "könnte" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf politische und regulatorische Risiken in Kanada, Betriebs- und Explorationsrisiken, Marktbedingungen und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82287Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82287&tr=1



