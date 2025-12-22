Schaan (ots) -Deutschlands Vermittler setzen auf ihren Bestand als wichtige Säule ihrer Altersvorsorge - doch über 70 % kennen den genauen Wert ihres Bestands nicht. Dies ergab eine Umfrage, die prosperity solutions AG in Kooperation mit der Fachzeitschrift AssCompact im Juni und Juli 2025 durchgeführt hat. Die prosperity solutions AG ist ein Tochterunternehmen der digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG und Schwesterorganisation von Liechtenstein Life Assurance AG. Weiteres Ergebnis: Der NAV-Vergütung aus Fondspolicen kommt als Einkommensmodell eine wichtige Bedeutung zu.Vermittler rechnen mit ihrem Bestand als Altersvorsorge. Die überwiegende Mehrheit der Vermittler sieht im Wert ihres Bestands eine Komponente ihrer persönlichen Altersvorsorge (71,2 %), fast 40 % sogar vollständig oder zum größten Teil. Nur jeder Fünfte (21,5 %) misst dem Bestand keine Bedeutung für die eigene Absicherung im Alter bei.Bestandsprovisionen für Lebensversicherungen machen aus Sicht der Vermittler einen wichtigen Anteil am Bestandswert aus: Rund 9 % von ihnen sehen in laufenden Provisionseinnahmen den entscheidenden Wertstifter (über 50 bis 100 % des Bestandswertes). Etwa ein Viertel (25,7 %) sieht den Anteil zwischen 26 und 50 %. Bei einem Drittel (34,3 %) beträgt er nach eigener Schätzung zwischen 6 - 26 %.Bei der konkreten Bewertung des Bestands für die Altersvorsorge herrscht erheblicher Aufklärungsbedarf. Auf die Frage, ob sie bereits eine Berechnung ihres Bestandswerts vorgenommen haben, antworten 70,6 % der befragten Vermittler mit "Nein". Lediglich 16,8 % haben ihren Bestandswert systematisch durchkalkuliert.Auch wenn es um die Kernparameter für eine Bestandsbewertung für den Lebensversicherungsbestand geht, zeigen sich Wissenslücken: 53,5 % kennen die Parameter ganz oder teilweise, doch 38,3 % haben sich noch nicht mit der Thematik beschäftigt.NAV-Vergütungen aus Fondspolicen als Einkommensmodell auf dem Vormarsch. 41,3 % aller Befragten geben an, laufende Einnahmen aus NAV-Vergütungen zu erhalten, die sich nach der Wertentwicklung des Anlageportfolios von Fondspolicen richten. 39,6 % nutzen dieses Vergütungsmodell noch nicht.Johannes Wettstein, Chief Executive Officer von prosperity solutions AG, kommentiert die Umfrageergebnisse: "Wir stehen vor einer Ruhestandswelle im deutschen Vermittlerwesen. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die Bestandsbewertung und Bestandsoptimierung zur Altersvorsorge auf die Tagesordnung der Vermittler kommen. Insbesondere mit langlaufenden fondsbasierten Lebensversicherungen lassen sich signifikante Renditen für die Altersversorgung der Kunden erzielen. Auch für Vermittler können sie den Unterschied in der eigenen Altersvorsorge machen, vor allem im Rahmen einer langlaufenden NAV-Vergütung."Über die Vermittler-StudieStudiendurchführung: AssCompact StudienMethode: Online-UmfrageGrundgesamtheit: 303 VersicherungsvermittlerZeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025Über die prosperity GruppeDie digitale Finanzgruppe prosperity entstand 2016 um die zukunftsorientierte Lebensversicherungs-Gesellschaft Liechtenstein Life Assurance AG. Mit innovativen Ideen und Lösungen entwickelt sie ein ganzheitliches digitales Ökosystem für renditestarke Altersvorsorge, Vermögens- und Nachfolgeplanung.Neben Liechtenstein Life vervollständigt das Unternehmen prosperity solutions AG als innovativer Insurtech-Hub für die Akquise und Betreuung von Vertriebspartnern sowie die Verwaltung von Endkunden die Wertschöpfung der Gruppe. Als Holdinggesellschaft sorgt the prosperity company AG für die effiziente Verwaltung und strategische Steuerung der Beteiligungen.Mit einem Netzwerk von über 1.000 Vertriebspartnern betreut die prosperity Gruppe rund 110.000 Endkunden. Über 120 Mitarbeitende in Liechtenstein, Zürich, Berlin und Lissabon halten die Unternehmensgruppe seit Jahren mit zukunftsweisenden Lösungen auf konstantem Erfolgskurs.Pressekontakt:Florian SemleDigitale Klarheit - Kommunikationsberatungt: +49 177 43 75 115m: florian.semle@digitale-klarheit.deOriginal-Content von: prosperity solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172977/6184129