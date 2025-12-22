SKion, eine von der Unternehmerin Susanne Klatten gegründete Beteiligungsgesellschaft, schickt sich an, die zahlungsunfähigen Töchter von Batterie-Hersteller BMZ Group zu retten. Es liegt eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme "wesentlicher Geschäftsteile aus dem Eigenverwaltungsverfahren" vor. Kurz zur Ausgangslage: Der Batterie-Hersteller BMZ Group muss die Insolvenz von zwei seiner zentralen Gesellschaften verkraften: Sowohl die BMZ Germany ...Den vollständigen Artikel lesen ...
