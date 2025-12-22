Baidu drängt nach London: Der chinesische Tech-Konzern will seine Robotaxis über Kooperationen mit Uber und Lyft erstmals in der britischen Hauptstadt einsetzen. Großbritannien entwickelt sich damit zunehmend zu einem wichtigen Schauplatz im globalen Wettbewerb um autonomes Fahren.Lyft plant, im Jahr 2026 zunächst eine Flotte von mehreren Dutzend Baidu-Fahrzeugen in London zu testen. Anschließend sei eine Ausweitung auf mehrere Hundert Fahrzeuge vorgesehen, erklärte Lyft-CEO David Risher in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
