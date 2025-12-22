Zambon Biotech ein spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen der Zambon-Unternehmensgruppe, das den Aufbau eines wissenschaftlich fundierten und wirtschaftlich tragfähigen Portfolios innovativer und patientenorientierter Arzneimittel anstrebt gab heute bekannt, dass der erste Teilnehmer mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit in die europäische Phase-3b-Studie ADIP (IPX203 bei fortgeschrittener Parkinson-Krankheit) eingeschlossen wurde. Diese Phase-3-Studie -soll die Wirksamkeit und Sicherheit von IPX203 in einem neuen Behandlungsschema im Vergleich zu Levodopa/Carbidopa (LD/CD) mit sofortiger Freisetzung (IR) untersuchen.

IPX203 ist eine neuartige Formulierung von LD/CD mit modifizierter Wirkstofffreisetzung zur oralen Einnahme, die zurBehandlung der Parkinson-Krankheit entwickelt wurde, der laut Weltgesundheitsorganisation1 sich am schnellsten ausbreitenden neurologischen Erkrankung weltweit. IPX203 enthält ein Granulat mit sofortiger Wirkstofffreisetzung und zusätzlich eine Komponente mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, wodurch sowohl ein schneller Wirkungseintritt als auch eine längere Wirkungsdauer im Vergleich zu IR LD/CD erreicht werden. Im vergangenen Jahr unterzeichnete Zambon Biotech mit Amneal Pharmaceuticals eine exklusive Lizenzvereinbarung für IPX203 in der Europäischen Union, Großbritannien und der Schweiz. Im Juni 2025 reichte Zambon den Antrag auf regulatorische Zulassung von IPX203 bei der EMA ein.

"Der Einscluss der ersten Patienten in unsere Phase-3b-Studie ADIP ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen, aber auch für Parkinson-Patienten, die dringend auf neue Therapien angewiesen sind, um ihre Lebensqualität und ihre Behandlungsergebnisse nachhaltig zu verbessern", erläutert Mathias Knecht, M.D., Chief Medical Officer bei Zambon Biotech. "Wir sind uns der Dringlichkeit neuer Behandlungsoptionen bewusst und möchten mit ADIP das Potenzial von IPX203 als Baisstherapie für Menschen mit Parkinson und mittelschweren bis schweren motorischen Schwankungen demonstrieren."

ADIP ist eine offene, randomisierte klinische Phase-3b-Studie mit aktiver Vergleichsmedikation, die darauf abzielt, die Wirksamkeit und Sicherheit von IPX203 bei Patienten mit fortgeschrittener Parkinson-Krankheit und motorischen Fluktuationen zu untersuchen. Im Rahmen der Studie soll IPX203 mit dem Standardpräparat Levodopa-Carbidopa mit sofortiger Wirkstofffreisetzung verglichen werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbesserung der ON-Zeit und der Reduzierung der OFF-Zeit mithilfe personalisierter Dosierungsschemata. Im Gegensatz zu früheren Studien sieht ADIP Dosierungsintervalle vor, die auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind. Mit diesem flexiblen Ansatz sollen die Symptomkontrolle und die allgemeinen Behandlungsergebnisse verbessert werden. Die Studiendauer beträgt bis zu 25 Wochen, einschließlich einer einwöchigen Voruntersuchung, einer zwölfwöchigen Behandlung und einer optionalen Verlängerung um weitere 12 Wochen. Es werden 92 Patienten an Standorten in Italien, Spanien und Polen in die Studie eingeschlossen.

"Bei Zambon Biotech setzen wir uns voll und ganz dafür ein, eine langfristige Pipeline innovativer Arzneimittel aufzubauen, die das Leben von Patienten verbessern. In Anbetracht der Vermarktungskapazität unserer Unternehmensgruppe und unserer Präsenz auf dem Gebiet der Neurologie, besonders im Bereich Parkinson, sind wir fest davon überzeugt, dass IPX203 eine wertvolle therapeutische Option in Europa sein könnte, um die Lebensqualität von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Parkinson-Erkrankung zu verbessern", kommentiert Frank Weber, M.D., Chief Executive Officer bei Zambon Biotech

Über Zambon Biotech SA

Zambon Biotech SA ist ein spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen mit dem Ziel, durch Forschung, Erwerb, Lizenzierung und Entwicklung neuer Moleküle ein wissenschaftlich fundiertes und wirtschaftlich tragfähiges Portfolio innovativer, patientenorientierter Arzneimittel aufzubauen. Zambon Biotech gehört zu Zambon, einem multinationalen chemisch-pharmazeutischen Unternehmen, das 1906 in Vicenza gegründet wurde. Seine Tradition beruht auf den Grundwerten einer italienischen Familie, die sich der Innovation von Heilung und Pflege verschrieben hat, um die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Zambon beschäftigt weltweit 2.768 Mitarbeitende, ist in 23 Ländern in Europa, Amerika und Asien präsent und betreibt Produktionsstätten in Italien, der Schweiz, China, Brasilien und Frankreich Aufgrund seiner innovativen, hochwertigen Produkte, die in 87 Ländern vertrieben werden, erzielte die Unternehmensgruppe im Jahr 2024 einen Umsatz von 885 Millionen Euro. Neben den drei traditionellen Therapiegebieten des Unternehmens Erkrankungen der Atemwege, Harnwegsinfektionen und Schmerzbehandlung konzentriert sich die Pharmasparte von Zambon auf die Entwicklung von Therapien für neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder seltene Krankheiten wie Mukoviszidose, BOS (im Zusammenhang mit der bedeutenden Übernahme von Breath Therapeutics im Jahr 2019) und NCFB. Weitere Informationen über Zambon sind erhältlich unter www.zambon.com.

