Seit dem Allzeithoch im Oktober 2025 hat der Bitcoin fast ein Drittel an Wert verloren. Einem Wirtschaftswissenschaftler zufolge hat der Krypto-Crash der vergangenen Wochen aber positive Auswirkungen auf die Allgemeinheit. Anfang Oktober 2025 kratzte der Bitcoin-Kurs an der Marke von 125.000 US-Dollar und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Seitdem ging es kräftig bergab. Aktuell pendelt die größte Kryptowährung zwischen 85.000 und 90.000 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n