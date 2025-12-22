Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 22.12.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.097 Punkten. Der Index gab bis zum frühen Nachmittag zunächst nach. Das Tagestief wurde am Nachmittag formatiert. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Der Nasdaq lief über die 25.300 Punkte-Marke und konnte sich am frühen Abend dort festsetzen und ging über dieser Marke auch aus dem Wochenhandel.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

Bullisches Grundszenario bestätigt Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein aufgehelltes Chartbild im kurzfristigen wie übergeordneten Zeitfenster. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20, SMA50 und SMA200 notiert, bleibt die Nasdaq Prognose bullisch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse im Tagesvergleich.

25.494 Punkte als zentrale Entscheidungsmarke Die Marke bei 25.494 Punkten ist für den heutigen Handel richtungsentscheidend. Oberhalb dieser Zone überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.585 bis 25.717 Punkte. Unterhalb dieser Marke steigt das Risiko von Rücksetzern in Richtung der nächsten Unterstützungsbereiche.

Seitwärts bis aufwärts gerichtete Tageserwartung Auf Basis des aktuellen Setups wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - überwiegt das bullische Szenario im Jahresvergleich zum Vortag, während das bearische Szenario mit 40 - bewertet wird.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.097 Punkten. Im frühen Handelsverlauf zeigte sich zunächst Schwäche, wobei das Tagestief am Nachmittag ausgebildet wurde. Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels drehte der Index jedoch dynamisch nach oben. Unter steigender Dynamik und zunehmendem Momentum konnte der Nasdaq die Marke von 25.300 Punkten überwinden, sich darüber stabilisieren und oberhalb dieser Zone aus dem Wochenhandel gehen.

Diese Bewegung stellt die Grundlage für die heutige Nasdaq Prognose dar.

Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 19.12. 18.12. Tageshoch 25.397 25.206 Tagestief 25.073 24.779 Tagesschluss 25.378 25.048 Range (Punkte)* 324 427

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr Farben zeigen die Veränderung im Tagesvergleich.

Charttechnische Nasdaq Analyse - 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen oberhalb der SMA20 (aktuell bei 25.364 Punkten). Die zwischenzeitlichen Rücksetzer stabilisierten sich im Tagesverlauf im Umfeld dieser gleitenden Durchschnittslinie. Mit dem offiziellen Handelsstart am Nachmittag gelang dem Index der dynamische Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 25.306 Punkten), über der sich der Nasdaq auch per Wochenschluss etablieren konnte.

Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch deutlich aufgehellt. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 und SMA200 notiert, bleibt die Nasdaq Prognose kurzfristig bullisch. Eine nachhaltige Bestätigung würde ein Stundenschluss über dem 23,6 %-Retracement liefern....

