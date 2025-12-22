DAX Prognose für Montag, 22.12.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.172 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich stellte sich Kaufdruck ein, der sich mit Aufnahme des Xetra Handels weiter fortgesetzt hat. Das Hoch am Vormittag wurde zwar direkt wieder abverkauft, die Bullen haben den Index knapp unter der 24.200 Punkte-Marke stabilisieren und wieder aufwärtsschieben können. Es ging im weiteren Handelsverlauf an und über die 24.300 Punkte-Marke, wobei der Xetra Tagesschluss unter dieser Marke ausgewiesen wurde. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort. Das Tageshoch, das bei 24.372 Punkten formatiert wurde, ist nachbörslich abverkauft worden. Der DAX ging bei 24.306 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell stabil über wichtigen Durchschnitten Der DAX hält sich über der SMA20 und SMA50, was das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellt. Solange diese Marken verteidigt werden, bleibt das übergeordnete Szenario seitwärts bis aufwärts gerichtet.

Bullisches Szenario leicht im Vorteil Die aktuelle DAX Prognose gewichtet das bullische Szenario mit 60 % gegenüber 40 % für die Bären. Oberhalb von 24.315 Punkten sind weitere Anstiege in Richtung 24.490 Punkte und darüber möglich.

Neutrale Anlegerstimmung als Stabilitätsfaktor Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 45 Punkten im neutralen Bereich. Dies spricht aktuell gegen extreme Ausschläge und unterstützt eine kontrollierte Fortsetzung der Bewegung innerhalb der erwarteten Tagesrange.

DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel am Freitag (19.12.2025)

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.172 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich setzte Kaufdruck ein, der sich mit Eröffnung des Xetra-Handels weiter verstärkte. Zwar wurde das Vormittagshoch zunächst abverkauft, dennoch konnten die Bullen den Index knapp unter der 24.200-Punkte-Marke stabilisieren und erneut nach oben schieben.

Im weiteren Handelsverlauf überschritt der DAX die 24.300 Punkte, wobei der Xetra-Schluss knapp unter dieser Marke lag. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Das Tageshoch bei 24.372 Punkten wurde jedoch wieder abverkauft. Der Tagesschluss lag bei 24.306 Punkten.

Zum Handelsschluss notierten 27 DAX-Werte im Plus, 13 Aktien schlossen im Minus. Top-Gewinner:

Commerzbank +2,56 %

MTU +2,07 %

RWE +1,42 %

Schwächste Werte:

Zalando -1,46 %

adidas -1,46 %

Continental -0,99 %...

