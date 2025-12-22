Durchschnittlich 39.000 Sitzplätze pro Tag werden auf der weltweit führenden Flugstrecke angeboten

Wichtige Ergebnisse:

Für das Jahr 2025 waren 14,4 Millionen Sitzplätze zwischen Jeju (CJU) und Seoul Gimpo (GMP) vorgesehen.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert, mit 9 von 10 der weltweit führenden Strecken auf seinem Konto.

Hongkong (HKG) - Taipeh (TPE) bleibt weiterhin die verkehrsreichste grenzüberschreitende Flugstrecke.

Jeddah (JED) - Riad (RUH) ist die am schnellsten wachsende Strecke unter den Top Ten im Jahresvergleich: +13 % Sitzplätze gegenüber 2024.

LONDON, Dec. 22, 2025, die führende Datenplattform für die globale Reisebranche, hat heute ihre Rangliste der verkehrsreichsten Flugstrecken des Jahres 2025veröffentlicht. Die Analyse basiert auf den globalen Flugplandaten der OAG und bietet einen Überblick über die weltweite Streckenleistung und Trends.

Jeju nach Seoul Gimpo ist die verkehrsreichste Flugstrecke des Jahres 2025 mit 14,4 Millionen geplanten Sitzplätzen, was einem leichten Anstieg von 1 % gegenüber 2024 entspricht. Auf dieser Strecke besteht noch Wachstumspotenzial, da sie noch 17 % unter ihrem Kapazitätsniveau von 2019 liegt. Auf dieser stark umkämpften Strecke sind sieben Fluggesellschaften tätig.

Die zweit- und drittplatzierten Strecken befinden sich beide in Japan: Sapporo New Chitose (CTS) - Tokio Haneda (HND) und Fukuoka (FUK) - Tokio Haneda (HND) mit 12,1 Millionen bzw. 11,5 Millionen Sitzplätzen.

Die Top Ten bestehen ausschließlich aus Inlandsflügen, wobei der asiatisch-pazifische Raum mit 9 von 10 Flügen dominiert. Die einzige Route außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums ist die fünftplatzierte Strecke Jeddah (JED) - Riad (RUH), die das schnellste Wachstum aller Top-Ten-Strecken verzeichnet. 9,8 Millionen Sitzplätze auf JED-RUH entsprechen einem jährlichen Wachstum von 13 %. Die viertplatzierte Strecke Hanoi (HAN) nach Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) verzeichnete ebenfalls ein Wachstum von 4 % im Vergleich zum Vorjahr, und die zehntplatzierte Strecke Shanghai (SHA) - Shenzhen (SZX) verzeichnete einen Kapazitätsanstieg von 5 % und rückte damit von ihrem elften Platz im Vorjahr in die Top Ten vor.

Mit Blick auf grenzüberschreitende Flüge ist Hongkong (HKG) - Taipeh (TPE) mit 6,8 Millionen Sitzplätzen die verkehrsreichste Strecke des Jahres 2025, gefolgt von Kairo (CAI) - Dschidda (JED) mit 5,8 Millionen Sitzplätzen und Kuala Lumpur (KUL) - Singapur Changi (SIN) mit 5,6 Millionen Sitzplätzen.

Der Chefanalyst der OAG, John Grant, äußerte sich wie folgt: "Die Bedeutung und der Umfang dieser Strecken dürfen nicht unterschätzt werden und unterstreichen die Stärke der aufstrebenden Märkte weltweit. Dass neun der zehn größten Strecken der Welt im asiatisch-pazifischen Raum liegen und alle davon Inlandsstrecken sind, ist ein bemerkenswerter Hinweis darauf, wie sich diese Strecken in letzter Zeit erholt haben und welche Bedeutung sie für die Fluggesellschaften haben, die diese Sektoren bedienen."

Die globalen und regionalen Rankings der weltweit verkehrsreichsten Flugstrecken im Jahr 2025 sowie die Methodik finden Sie auf der Website von OAG.

Über OAG

OAG ist ein führender Datendienstleister für die globale Reiseindustrie und bietet eine branchenweit einmalige zentrale Quelle für Angebots-, Nachfrage- und Preisdaten.

Medienanfragen: pressoffice@oag.com

Weitere Informationen zu OAG finden Sie unter http://www.oag.com/busiest-routes-world-2025



Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7550a475-fbd9-437b-a8f0-a73f0eacaa8a