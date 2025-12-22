Anzeige
Mehr »
Montag, 22.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
22.12.2025 10:27 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Gold und Silber auf Rekordhochs

DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Gold und Silber auf Rekordhochs

DOW JONES--Gut behauptet präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte zum Start in die Weihnachtswoche. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 24.325 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 5.766 Punkte an. Damit können die Märkte die zum Verfall am Freitag aufgelaufenen Gewinne noch etwas ausbauen. Gegenwind kommt aber von den weiter steigenden Renditen auf.

Weiter nach oben geht es am Morgen mit den herausragenden Anlagen des Jahres 2025, den Edelmetallen. Der Preis der Feinunze Gold bricht auf neue Allzeithochs aus. Er steigt um 1,6 Prozent auf 4.410 Dollar und beendet damit die Konsolidierung der vergangenen Wochen. Auch Silber (+2,3% auf 68,71 Dollar) setzt die Hausse mit neuen Allzeithochs fort und nähert sich weiter der Marke von 70 Dollar je Feinunze. "Die Edelmetalle bleiben eine Absicherung gegen politische Einflussnahme auf die US-Notenbank", meint ein Marktteilnehmer.

Die Rendite 30-jähriger deutscher Staatsanleihen ist unterdessen mit den zur Ukraine-Hilfe geplanten Eurobonds auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen, sie liegt bei 3,54 Prozent. Die Zehnjahresrendite war am Freitag um 5 Basispunkte auf 2,90 Prozent gestiegen und verharrtt znbächst auf diesem Niveau. Thomas Altmann von QC Partners sagt zwar, bisher hätten die Börsen den Renditeanstieg gut weggesteckt, "bleibt der Zins jedoch länger auf diesem Niveau, kann sich das schnell ändern", warnt der Vermögensverwalter.

Unter dem Renditeanstieg leiden die Aktien der kapitalintensiven Versorger, ihr Stoxx-Branchenindex verliert 0,7 Prozent. Auf der anderen Seite steigt der Index der Rohstoffaktien um 1,3 Prozent, der Index der Technologieaktien legt nach der Erholung der Branchentitel in New York um 0,7 Prozent zu, angeführt von Aktien aus dem Halbleitersektor. Im DAX steigen Infineon um 2,3, im TecDAX Aixtron um 3,6 und Elmos um 2 Prozent. In Amsterdam geht es für ASML um 1,4 Prozent nach oben.

Im DAX erholen sich Adidas um 1,7 Prozent von ihrem Minus am Freitag und Siemens gewinnen 1,5 Prozent. Auf der anderen Seite geben die Versorger Eon 1,2 und RWE 1 Prozent ab.

Bayer geben um 0,3 Prozent nach und zeigen sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen in Japan die Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon bei chronischer Herzinsuffizienz erhalten hat. Im SDAX gewinnen Dürr mit einer höheren Prognose für den freien Cashflow 2,9 Prozent.

In London verbilligen sich Astrazeneca um 0,9 Prozent. Der Pharmariese hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel hinnehmen müssen.

Die Umsätze dürften nun deutlich zurückgehen, heißt es unterdessen mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Das erhöhe aber auch die Gefahr deutlicher Kursausschläge. Als unterstützt gilt der DAX weiterhin an der 24.000er Marke, als erster Widerstand wird der Bereich um 24.450 ausgemacht. Er markiert das untere Ende einer gestaffelten Widerstandszone, die bis zum Allzeithoch bei 24.772 reicht. 

INDEX      zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50 5.765,81    +0,1%    5,46     +17,7% 
Stoxx-50    4.882,93    -0,0%   -0,09     +13,3% 
DAX      24.325,32    +0,2%   36,92     +22,0% 
MDAX     30.332,04    -0,1%   -29,42     +18,7% 
TecDAX     3.580,34    +0,4%   13,56     +4,4% 
SDAX     16.732,42    -0,0%   -0,12     +22,0% 
CAC      8.133,29    -0,2%   -18,09     +10,4% 
SMI      13.152,49    -0,1%   -19,36     +13,5% 
ATX      5.249,34    +0,3%   14,79     +42,9% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 18:21 Uhr  % YTD 
EUR/USD     1,1728    +0,1%   1,1714     1,1717  +13,1% 
EUR/JPY     184,62    +0,1%   184,51     184,60  +13,3% 
EUR/CHF     0,9320    +0,1%   0,9310     0,9318  -0,7% 
EUR/GBP     0,8743    -0,1%   0,8754     0,8759  +5,8% 
USD/JPY     157,42    -0,0%   157,49     157,55  +0,3% 
GBP/USD     1,3414    +0,2%   1,3382     1,3378  +6,9% 
USD/CNY     7,0573    -0,0%   7,0608     7,0581  -2,1% 
USD/CNH     7,0330    -0,0%   7,0348     7,0348  -4,1% 
AUS/USD     0,6637    +0,5%   0,6607     0,6614  +6,8% 
Bitcoin/USD  89.575,95    +1,3% 88.454,55   88.046,10  -6,8% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     56,91    56,36   +1,0%      0,55  -20,9% 
Brent/ICE     61,01    60,47   +0,9%      0,54  -19,1% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold      4.409,69   4.339,04   +1,6%     70,65  +65,3% 
Silber      68,71    67,13   +2,3%      1,57 +132,5% 
Platin     1.749,77   1.681,68   +4,0%     68,09  +92,0% 
Kupfer       5,48     5,44   +0,7%      0,04  +33,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.