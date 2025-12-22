Limburg (ots) -Die AMADEUS Group blickt auf ein erfolgreiches letztes Quartal zurück: Mit dem Closing des Projekts "AMADEUS green II" in Offenbach (https://www.amadeus-group.de/projekt-offenbach) und dem Opening des neuen Quartiersprojekts "AMADEUS Quartier 92 Rodgau" (https://www.amadeus-group.de/projekt-rodgau) setzt die Unternehmensgruppe zwei klare Meilensteine in der Projektentwicklung. Gleichzeitig erweitert die AMADEUS Group ihre Führungsmannschaft: Torben Etz und Dimitri Pickel verstärken künftig die Geschäftsführung - damit verjüngt die AMADEUS Group ihr Führungsteam und stellt sich konsequent für die kommenden Aufgaben und Wachstumsschritte auf.Projektmeilensteine: Offenbach "green II" und Rodgau "Quartier 92"Mit "AMADEUS green II" wurde in Offenbach ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung planbarer Projektumsetzung und nachhaltiger Wertschöpfung erreicht: Das Projekt umfasst 82 Wohneinheiten sowie fünf Gewerbeeinheiten inklusive Tiefgarage.Zeitgleich startet die AMADEUS Group mit dem "AMADEUS Quartier 92 Rodgau" (https://www.presseportal.de/pm/130721/6106442) das nächste großvolumige Vorhaben: Geplant sind 92 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sowie eine integrierte Kindertagesstätte (Kita) - ein generationengerechtes Quartier in attraktiver Rhein-Main-Lage.Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group (https://www.amadeus-group.de/):"Mit dem Closing in Offenbach und dem Startschuss in Rodgau zeigen wir, dass wir Projekte auch in anspruchsvollen Marktphasen verlässlich zum nächsten Meilenstein führen - und gleichzeitig neue, zukunftsfähige Wohnquartiere auf den Weg bringen."Geschäftsführung erweitert: AMADEUS Group verstärkt Führungsteam mit Torben Etz und Dimitri PickelDie AMADEUS Group erweitert ihren Geschäftsführerkreis um Torben Etz und Dimitri Pickel und stellt damit die Weichen für die Zukunft. Mit der personellen Verstärkung wird das Führungsteam gezielt verjüngt, um Innovationen voranzutreiben und Wachstumschancen im Immobilienmarkt konsequent zu nutzen. Gemeinsam mit dem bestehenden Management sollen zentrale Zukunftsaufgaben strategisch weiterentwickelt und nachhaltig umgesetzt werden.Portfolio- und Asset-Management: Zuwachs und starker Jahresauftakt 2026Im Bereich Portfolio-/Asset-Management verzeichnet die AMADEUS Group einen Zuwachs von ca. 450 Wohnungen. Dieser Ausbau bildet zugleich die Basis für einen starken Start ins neue Jahr: Bereits zum Jahresauftakt sind weitere 230 Wohnungen in der Pipeline bzw. zur Integration vorgesehen.Ankäufe Rhein-Main-GebietDarüber hinaus konnte die AMADEUS Group im abgelaufenen Jahr weitere Wohnimmobilien ankaufen. Zu den Transaktionen zählen unter anderem Zukäufe im Rhein-Main-Gebiet. Die Ankäufe fügen sich in die Strategie ein, werthaltige Bestände gezielt zu entwickeln und durch aktives Management nachhaltig zu optimieren.Sanierungserfolg aus dem VorjahrEine im Vorjahr gestartete Sanierungsmaßnahme wurde inzwischen planmäßig abgeschlossen. Es wurden in der laufenden Bewirtschaftung über die Hälfte der Wohneinheiten saniert. Die Wohnungen wurden umfassend saniert, zeitgemäß modernisiert und energetisch aufgewertet.Nachhaltigkeit & Partnerschaften: AMATec Joint Venture mit Techem Solutions GmbHMit der gemeinsamen Neugründung der AMATec GmbH mit Techem Solutions setzt die AMADEUS Group einen weiteren Fokus auf Nachhaltigkeit und die Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands - mit dem Ziel, energetische Sanierungen entlang der Wertschöpfungskette von Wärme, Kälte und Wasser künftig effizient und skalierbar umzusetzen. So entsteht ein konkreter Beitrag zur Energiewende und zur digitalen Weiterentwicklung des AMADEUS-Portfolios.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist ein privat geführtes Immobilienunternehmen mit umfassender Wertschöpfung aus einer Hand - von Projektentwicklung und Bau über Bestandshaltung bis Verwaltung und Vermietung. Die Unternehmensgruppe ist seit rund 35 Jahren im Rhein-Main-Gebiet aktiv und ist Eigentümer von mehr als 5.000 Wohnungen; zudem befinden sich über 9.000 Einheiten in Betreuung/Verwaltung.Pressekontakt:AMADEUS Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130721/6184197