DJ EZB: Geldpolitische Analysten rechnen mit keiner EZB-Zinssenkung mehr

DOW JONES--Die regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben im Vorfeld der Ratssitzung in der vergangenen Woche nicht mehr damit gerechnet, dass die EZB ihren Leitzins im aktuellen Zyklus noch einmal senken wird. Wie die EZB im Ergebnis einer Umfrage mitteilte, wird erst im dritten Quartal 2028 eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent erwartet. Bisher lag diese Erwartung auf dem zweiten Quartal 2028.

Die Inflation im Euroraum wird ihrer Erwartung nach im vierten Quartal bei 2,1 Prozent liegen und im ersten Quartal 2026 auf 1,8 Prozent sinken. Bis Ende 2026 wird die Inflation dann ihrer Prognose nach bei 1,9 Prozent liegen, also unterhalb des EZB-Zielwerts von 2 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Meinung der Analysten im vierten Quartal um 0,2 Prozent steigen und im ersten Quartal 2026 um 0,3 Prozent. Das entspricht den bisherigen Annahmen.

December 22, 2025 04:10 ET (09:10 GMT)

