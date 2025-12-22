Neues Jahr, neue Gewinner in Sicht: Analysten sind sich ungewöhnlich einig. Bei diesen zehn S&P-500-Aktien liegt der Anteil von Kaufempfehlungen bei fast 100 Prozent - deutlich mehr als im Indexdurchschnitt. Während Investoren nach der jüngsten Fed-Sitzung über eine mögliche Verschiebung der Marktführerschaft weg von Technologie oder gerade nicht diskutieren, zeigen Analysten klare Präferenzen, welches die Gewinne 2026 sein dürften. Laut Daten von S&P Global Market ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de