Wien (www.anleihencheck.de) - Der lang erwartete November-Arbeitsmarktbericht für die USA wartete mit gemischten Signalen zur aktuellen Arbeitsmarktdynamik auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe der Beschäftigungszuwachs im November mit 64 Tausend Stellen zwar über den Konsenserwartungen in Höhe von 50 Tausend gelegen (nach dem erwarteten deutlichen Rückgang im Oktober). Zeitgleich habe aber die Arbeitslosenquote überraschenderweise von 4,4% auf 4,6% zugelegt, somit sei diese Maßzahl in der zweiten Jahreshälfte kontinuierlich angestiegen. Es zeichne sich also weiterhin das Bild eines Arbeitsmarktes ab, welcher kontinuierlich abkühle, aber ohne drastisch einzubrechen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
