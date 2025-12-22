Frankfurt (ots) -- Silber im Höhenflug: Rekordpreise und steigende Nachfrage- Mehr als nur Schmuck: Industrieboom und Angebotsdefizit treiben den Kurs.- Chancen und Risiken: Silber bietet Potenzial, aber nur als Teil einer ausgewogenen Anlagestrategie.Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es Silber! Das Edelmetall hat sich vom klassischen Schmuckmetall zu einer Investmentlösung entwickelt. Und tatsächlich lohnt es, einen Blick auf das Edelmetall zu werfen: Mit über 51 US-Dollar pro Unze hat Silber Ende 2025 ein neues Allzeithoch erreicht - das erste seit 45 Jahren. Seit Jahresbeginn beträgt die Wertsteigerung mehr als 70 Prozent. Ob als glänzendes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum oder als strategische Beimischung im Anlageportfolio: Silber vereint Ästhetik und Wert. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung erklären, was hinter dem Boom steckt und worauf beim Kauf von Edelmetallen zu achten ist.Darum glänzt Silber - nicht nur als SchmuckstückDie Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Zum einen boomt die industrielle Nutzung, insbesondere in der Photovoltaik, der Elektromobilität und der Elektronik. Gleichzeitig besteht seit Jahren ein Angebotsdefizit, da die Produktion stagniert, während die Nachfrage weiter steigt. Hinzu kommt die Rolle von Silber bei der weiteren Streuung in Zeiten geopolitischer Krisen und wirtschaftlicher Unsicherheit. Anleger setzen auf Edelmetalle, die ihren Wert auch dann behalten können, wenn sich die Märkte abkühlen. Als Währungsmetall gilt Silber zudem neben Gold als Wertaufbewahrungsmittel.Silber: Chancen und RisikenFür Käufer von Edelmetallen kann Silber eine spannende Alternative zu Gold darstellen. Es profitiert von Zukunftstechnologien und gilt als weniger konjunkturanfällig. Aber Vorsicht: Die Prognosen für den Silberpreis sind ein zweischneidiges Schwert. Laut Analysten ist die Entwicklung des Preises für Silber bis zu 1,7-mal volatiler als die von Gold (https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Silber_Allzeithoch_45_Jahren-19095099). Das bedeutet: Silber bietet Chancen, birgt aber auch Risiken. Wer Silber erwerben möchte, sollte sich daher professionell beraten lassen - sei es zur Absicherung gegen Inflation oder zur Partizipation an der steigenden industriellen Nachfrage. Denn die Preisentwicklung hängt nicht nur von der Schmuck- und Industriebranche ab, sondern auch von globalen Konjunkturzyklen, Wechselkursen und geopolitischen Ereignissen.Die Mischung machtsAufgrund der möglichen Chancen kann sich Silber für Käufer und Käuferinnen als moderate Beimischung im Vermögensaufbau eignen. Ein ausgewogenes Verhältnis zu anderen Anlagen wie Investmentfonds ist aber entscheidend. Gerade aufgrund der Komplexität von Anlageentscheidungen ist es sinnvoll, sich an Experten wie die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG zu wenden. Sie bringen Fachwissen und Erfahrung mit, um individuelle Strategien für den Vermögensaufbau zu entwickeln.Und für alle, die einfach nur ein bisschen "Bling-Bling" unter den Weihnachtsbaum legen wollen: Schmuckstücke aus Silber sind zeitlos schön. Denn manchmal geht es nicht um Rendite, sondern um die Freude bei den Beschenkten.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainSvenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: Svenja.Heibel@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6184254