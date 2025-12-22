

TAT stärkt Thailands weltweite Führungsposition im ganzheitlichen Luxustourismus durch Wellness, Kultur und sinnvolle Reiseerlebnisse BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 22. Dezember 2025 - Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) bereitet die Einführung von "Healing Journey Thailand," einer bevorstehenden globalen Kampagne im Rahmen der Plattform Experience Thailand: Celebrity & Lifestyle Stories vor. Die Initiative soll Thailands Position als erstklassiges Reiseziel für Heilung, Ausgeglichenheit und hochwertige Reiseerlebnisse weiter stärken.





Die Kampagne basiert auf dem Kernkonzept "Unvergessliches Erlebnis" und der Botschaft "Heilung ist der neue Luxus" und präsentiert Thailand als einen Zufluchtsort, an dem Wellness, Kultur, Natur und gehobener Lebensstil zusammenkommen, um Reisenden sinnvolle und erholsame Reisen zu bieten.



"Healing Journey Thailand" richtet sich vor allem an internationale Reisende der Ober- bis Mittelschicht aus Fernmärkten wie Amerika, Europa und dem Nahen Osten. Aus der Perspektive des Luxusreisens soll die Kampagne Thailands vielfältiges Angebot präsentieren - von Kunst und Kultur über Gastronomie und Wellness bis hin zu großen Festivals und eindringlichen Lifestyle-Erlebnissen -, was durch international bekannte Prominente und globale Influencer zum Leben erweckt wird.





Ein geplantes Highlight der Kampagne ist eine Zusammenarbeit mit dem britischen Singer-Songwriter Henry Moodie, der das Publikum durch eine einzigartige 5R-Reise führen wird: Retreats, Rituals, Reels, Rhythms, and Relations (Rückzugsorte, Rituale, Reels, Rhythmen und Beziehungen). Diese Story wird fünf kuratierte Säulen des Tourismus einschließen: Gastronomietourismus; Mode- und Kulturtourismus; Sport und Outdoor-Lifestyle; Wellness und Naturretreats; und Nachhaltigkeit und grüne Reiseziele. Auch Südthailand, darunter Krabi und Trang, wird durch eine Luxusmode-Reportage, die für führende internationale Lifestyle-Magazine und ausgewählte Bordmagazine geplant ist, prominent vertreten sein.



Um die globale Sichtbarkeit zu erhöhen, plant TAT außerdem strategische Partnerschaften mit AXN Asia und internationalen Medienplattformen wieWWD US und Condé Nast Traveller, um Reisende zu inspirieren, die nach sinnvollen, sicheren und hochwertigen Reiseerlebnissen suchen.





Hr. Thapanee Kiatphaibool, Gouverneur der Tourismusbehörde Thailand, sagte:

"Healing Journey Thailand" steht für unser kontinuierliches Engagement, den thailändischen Tourismus über den Freizeitbereich hinaus zu fördern. Wir möchten Thailands einzigartige Harmonie aus Wellness, Kultur und Natur mit der Welt teilen und Reisende dazu einladen, sich wieder zu verbinden, neue Energie zu tanken und bedeutungsvolle Momente zu erleben."



Die offizielle weltweite Einführung von "Healing Journey Thailand" ist für den 13. Januar 2026 geplant und unterstreicht Thailands kontinuierliche Bemühungen, Luxusreisen durch Heilung, Sinnhaftigkeit und unvergessliche Erlebnisse neu zu definieren.

