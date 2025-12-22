Straßburg (ots) -K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M ETwin Peaks - Staffel 1-3Web Only, Serie (OmU) | Ab dem 8. Januar auf arte.tvDavid Lynchs Meisterwerk, eine einzigartige Symbiose aus Seifenoper und Filmkunst, lässt uns in die Abgründe einer amerikanischen Kleinstadt eintauchen und fühlt sich wie ein böser Traum an, aus dem man niemals erwachen möchte. Diese Anthologieserie vereint alle ihre Vorgänger in sich und dient zugleich als Grundstein für preisgekrönte Serien von heute. Die Dokumentation "David Lynch, der Meister des Rätselhaften" (https://presse.arte.tv/programme/117724-000-A/)(ab 01. Januar auf arte.tv) analysiert das Werk und die düster-poetische Bildsprache des Ausnahme-Regisseurs.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027513/)Der ewige Claude Chabrol - Regiestar im FokusWeb Only, Spielfilmreihe | Ab dem 15. Januar auf arte.tvMenschliche Unzulänglichkeiten, moralische Abgründe, mörderische Auswege: Der Regisseur Claude Chabrol nahm in seinen rund 60 Filmen mit bissiger Ironie das Groß- und Kleinbürgertum aufs Korn. ARTE ehrt diesen scharfsinnigen Beobachter der französischen Gesellschaft mit der Ausstrahlung vier seiner Filme, darunter der Web Only Film "Der Schlachter".>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027053/)Lovesick - Staffel 1-3Web Only,Serie (OmU) | Ab dem 23. Januar auf arte.tvDer unbeholfene Mittzwanziger Dylan tritt nach seiner Chlamydien-Diagnose von einem Fettnäpfchen ins andere. Statt nur seine Ex-Partnerinnen zu warnen, wühlt er alte Gefühle auf - und stolpert in neue Chancen. Mit dabei: seine beste Freundin Evie - klug, aber emotional verstrickt - und sein herzensguter Mitbewohner Luke. Eine turbulente Suche nach Liebe, Reife und dem richtigen Weg, unangenehme Nachrichten zu überbringen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027503/)The Danish WomanSerie | Ab dem 29. Januar auf arte.tv und ab dem 5. Februar auf ARTEEigentlich wollte sich die ehemalige Elitesoldatin Ditte Jensen fernab ihrer Heimat zur Ruhe setzen. Doch sie kann eben nicht anders und räumt in ihrem Wohnblock im isländischen Reykjavík ordentlich auf. Mit einem tief verwurzelten Sinn für Gerechtigkeit nimmt sie sich - meist ungebeten und mit fragwürdigen Mitteln - der Probleme ihrer Nachbarschaft.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027415/)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEQueens of Joy - Queerer Kampf für die FreiheitDokumentarfilm | Ab dem 13. Januar auf arte.tv und am 20. Januar auf ARTEWie hat der Krieg die queere Community in der Ukraine verändert? Der Dokumentarfilm "Queens of Joy" (https://presse.arte.tv/programme/114592-000-A/) porträtiert drei Menschen aus der Ukraine, die mit einer Drag-Show für Solidarität und Widerstand kämpfen. Der Film ist Teil der Reihe "Generation Ukraine" (https://www.arte.tv/de/videos/RC-025927/generation-ukraine/%20), die in zwölf Dokumentarfilmen einen intimen Blick auf das Leben im Krieg werfen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/114592-000-A/)Die Überlebenden - Neuanfang nach dem Holocaust2-teilige Dokumentation | Ab dem 27. Januar auf arte.tv und auf ARTEDie Befreiung der Konzentrationslager bedeutete für viele Überlebende neue Ungewissheit. In "Displaced-Persons-Camps" harrten sie monate- oder sogar jahrelang aus. Ihre Berichte zeigen: Zwischen Trauma und Perspektivlosigkeit entstand eine improvisierte Welt, in der erst langsam neuer Lebensmut erwachte. Im Rahmen des Schwerpunkts "Gegen das Vergessen" (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027442/) zeigt ARTE Dokumentationen und Spielfilme zum Gedenken an die Opfer des Holocaust.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027556/)USA - Demokratie auf AbwegenSchwerpunkt | Ab dem 13. Januar auf arte.tv und auf ARTEFünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol in Washington, DC spitzt sich die Lage in den USA weiter zu. Präsident Donald Trump sorgt mit der Verfolgung von Migranten, den Annexionsplänen rohstoffreicher Länder und der Anhebung der Zölle weltweit für Aufruhr. Der Schwerpunkt beleuchtet, wie Trumps Kurs die USA und die Weltordnung verändert.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027424/)K U L T U R | K U N S T | P O P K U L T U RUnhappy - Fünf neue FolgenWeb Only,Magazin | Ab dem 1. Januar auf arte.tvWie lässt sich ein glückliches Leben führen? Die Autorin und notorische Zweiflerin Ronja von Rönne begegnet Menschen, die spannende und überraschende Antworten darauf haben. Wer kann sie überzeugen? Ein Format über das Zeitgeist-Thema Glück.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-024376/)Frida KahloGiganten der KunstDokumentation | Ab dem 10. Januar auf arte.tv und am 11. und 18. Januar auf ARTEFrida Kahlo (https://presse.arte.tv/programme/120469-002-A/): Ikone des Schmerzes und der Leidenschaft. Ihre Selbstporträts sind ein Spiegel ihrer zerrissenen Seele. War sie nur Künstlerin oder auch Rebellin? Die Dokumentation taucht in ihr Leben ein, setzt ihre wichtigsten Werke in Szene und enthüllt neue Erkenntnisse über ihre Kunst und ihren unbändigen Geist. Eine weitere Doku in der Reihe "Giganten der Kunst" bietet das Künstlerporträt zu "Gustav Klimt" (https://presse.arte.tv/programme/120469-001-A/).>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/120469-002-A/)Adonis - Muskelwahn und MännerkultWeb Only,Dokumentation | Ab dem 12. Januar auf arte.tvVor Kurzem noch ein Privileg der Leistungssportler, doch inzwischen hat der Konsum von Anabolika im Rahmen des Körperkults bei jungen Männern alarmierende Ausmaße angenommen. Ein Einblick in die Maschinerie des Kraftsports und Fokus auf die körperlichen, psychischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Obsession vom perfekten männlichen Körper.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/127514-000-A/)E N T D E C K U N G | W I S S E N S C H A F TPsychedelika - Die Erforschung der mystischen ErfahrungWeb Only,Dokumentation (OmU) | Ab dem 22. Januar auf arte.tvNach Jahrzehnten des Tabus rücken LSD und Psilocybin wieder in den Fokus der Forschung: Können sie psychische Leiden lindern? Ihre Geschichte reicht von spirituellen Ritualen über frühe medizinische Experimente bis zu modernen Studien. Erfahrungsberichte lassen erahnen, dass diese Substanzen neue Perspektiven für Heilung, Bewusstsein und den Umgang mit dem Lebensende eröffnen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/122714-000-A/)M U S I KBowie - Der letzte AktDokumentarfilm | Ab dem 9. Januar auf arte.tv und am 16. Januar auf ARTEIn seinem Dokumentarfilm zeichnet der britische Filmemacher Jonathan Stiasny das letzte kreative Kapitel eines der innovativsten Künstler der Musikgeschichte nach - zehn Jahre nach David Bowies Tod. Der Film zeigt den Jahrhundertkünstler, wie man ihn selten gesehen hat: verletzlich, witzig und absolut kompromisslos. Mit "Tribute to David Bowie (https://presse.arte.tv/programme/127032-000-A/)" würdigen Thierry Gautier und Sylvain Leduc den Ausnahmekünstler mit einem Musikfilm.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/128078-000-A/)Giuseppe Verdi: La forza del destinoMailänder ScalaOper | Ab dem 24. Januar auf arte.tv und am 31. Januar auf ARTETraditionsgemäß eröffnete die Mailänder Scala auch ihre Spielzeit 2024/2025 am 7. Dezember. Maestro Riccardo Chailly dirigiert eine Neuproduktion von Guiseppe Verdis "La forza del destino" (1862) in der Inszenierung von Leo Muscato. Die Besetzung ist hochkarätig mit Anna Netrebko, Fabrizio Beggi, Brian Jagde und Ludovic Tézier.>> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/121408-001-F/)