Wismar/Grevesmühlen (ots) -Seit dem 22. Dezember 2025 ist das digitale Jobportal www.ichwillindieheimat.de wieder online und bietet Fachkräften, Rückkehrerinnen und Rückkehrern, Pendlerinnen und Pendlern sowie weiteren Interessierten die Möglichkeit, nach attraktiven Karrieremöglichkeiten im Landkreis Nordwestmecklenburg zu suchen. In diesem Jahr werden über 200 offene Stellen von mehr als 60 Unternehmen präsentiert.Das Portal, das vom Welcome Service Center Nordwestmecklenburg (WSC NWM), einer Abteilung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg (WFG NWM), bereits zum achten Mal organisiert wird, ist vom 22. Dezember 2025 bis zum 31. Januar 2026 online erreichbar. Es ermöglicht eine gezielte Recherche nach Stellenangeboten regionaler Unternehmen.Das Jobportal richtet sich an Fachkräfte, Rückkehrerinnen und Rückkehrer, Pendlerinnen und Pendler sowie Interessierte aus ganz Deutschland und dem Ausland, die in Nordwestmecklenburg beruflich durchstarten möchten. Besonders gefragt sind in diesem Jahr Stellen in den Bereichen Pflege, Gesundheitswesen, Bildung, Produktion und IT.Im vergangenen Winter verzeichnete das digitale Jobportal innerhalb von sechs Wochen über 16.000 Besucherinnen und Besucher deutschlandweit. Dies unterstreicht die hohe Nachfrage nach Arbeitsplätzen in Nordwestmecklenburg und der Region zwischen Lübeck, Rostock und Schwerin.Für Fachkräfte: Individuelle und kostenfreie Beratung inklusiveNeben einer großen Auswahl an Stellenangeboten bietet das Portal auch umfassende Kontaktmöglichkeiten für eine persönliche Beratung, die den Einstieg in Nordwestmecklenburg erleichtert. Die kostenfreie Beratung der Mitarbeiterinnen des Welcome Service Centers unterstützt Fachkräfte bei der Bewerbung, der Wohnraumsuche, beim Onboarding sowie bei der Integration in die Region - einschließlich der Suche nach geeigneten Schulen oder Kitas."Meine Kolleginnen vom Welcome Service Center beraten nicht nur zu Arbeitgebern vor Ort. Sie übernehmen zum Beispiel auch Wohnungsbesichtigungen für Interessierte, die weiter entfernt wohnen, aber an die Ostsee ziehen möchten. Zudem integrieren wir Zugezogene über Stammtische durch Vernetzung mit anderen Neuankömmlingen - national wie international", erläutert Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises."Wir möchten Nordwestmecklenburg als lebenswerten und attraktiven Arbeitsstandort präsentieren, der sowohl für Fachkräfte als auch für deren Familien eine echte Perspektive bietet", ergänzt Landrat Tino Schomann. "Mit diesem digitalen Angebot können wir gezielt Fachkräfte aus ganz Deutschland und dem Ausland gewinnen und für unseren Standort werben. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass unsere Kita-Betreuung kostenfrei ist", so Schomann.Weitere Informationen finden Interessierte unter www.willkommen-nwm.de.Hintergrundinformation: Welcome Service Center Nordwestmecklenburg (WSC)Das Welcome Service Center ist seit 2018 eine Abteilung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH. Es wird getragen vom Landkreis Nordwestmecklenburg und unterstützt durch das Land Mecklenburg-Vorpommern sowie engagierte Unternehmen aus der Region. Es berät zuziehende Fachkräfte kostenfrei in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Familie.Hintergrundinformation: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH (WFG)Die WFG wurde 1991 gegründet und ist das zentrale Instrument der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg, im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns. Als kommunale Gesellschaft in 100 % Eigentum des Landkreises Nordwestmecklenburg unterstützt sie Unternehmen bei Ansiedlung, Wachstum und Innovation. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem Unternehmensberatung und -betreuung, Vermarktung von Gewerbeflächen, Fachkräftemarketing sowie Fördermittel- und Kommunalberatung. Sie versteht sich als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Weitere Informationen: www.wfg-nwm.dePressekontakt:Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH,August-Bebel-Str. 1, 23936 GrevesmühlenE-Mail: m.kopp@wfg-nwm.de,Internet: www.wfg-nwm.de,V.i.S.d.P.: Martin KoppOriginal-Content von: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175412/6184351