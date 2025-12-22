Verkehrschaos in San Francisco: Ein Stromausfall legte die Stadt und auch Ampeln stundenlang lahm. Spannend dabei war ein Blick auf die Robotaxis von Tesla und Waymo: Während Teslas scheinbar mühelos weiterfuhren, blieben Autos der Google-Tochter reihenweise an Ampeln stehen. Hier wird die unterschiedliche Herangehensweise der Unternehmen klar.Der stundenlange Stromausfall in San Francisco wurde am Wochenende zum unfreiwilligen Stresstest für autonomes Fahren. Als zahlreiche Ampeln ausfielen, kam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
