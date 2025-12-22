Apparat (live), Kode9, Moses Boyd, Gilles Peterson und Clark kommen nach Lissabon zum neuen Indie-Festival Parallel Society.

LISSABON, PT / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / Parallel Society hat die ersten Künstler für seine Edition 2026 in Lissabon, Portugal, bekannt gegeben. Die zweitägige Veranstaltung beginnt am 6. März, und die Musik startet am 7. März mit einem Programm, das die britische Jazzrevolution (Moses Boyd), experimentelle Basskultur (Kode9, Calibre), Avantgarde-Elektronik (Apparat) und Kulturbotschafter (Gilles Peterson) umfasst, wobei noch viele weitere Acts bekannt gegeben werden.

Als kulturorientierter Gegenpol zur Unternehmenskonsolidierung, die die globale Festivallandschaft erfasst hat, ist Parallel Society unabhängig, wird von der Community geleitet und ist gemeinnützig. Mit mehr als 60 % der Line-up-Künstler, die aus dem aktiven und vielfältigen Talentpool Lissabons stammen, unterstützt die Veranstaltung aktiv die Underground-Musikszene der Stadt.

Im Vorfeld des Musik- und Kulturprogramms von Parallel Society am zweiten Tag lädt der erste Tag, die "[un]conference", lokale und internationale Pioniere aus den Bereichen Civic Tech, Forschung, Wissenschaft, Aktivismus und Kunst ein, um die Gesellschaft für das digitale Zeitalter neu zu denken. Das Programm umfasst Workshops, Vorträge, Hackspaces und Kulturlabore, die sich mit Themen wie Autonomie von Gemeinschaften, Privatsphäre, Dezentralisierung sowie Open-Source-Kultur und -Infrastruktur befassen. Weitere Informationen zur Agenda und zum Programm des ersten Tages.

Parallel Society ist das Ergebnis der Arbeit von Logos, einer Bewegung zur Wiederbelebung der Zivilgesellschaft und zur Verteidigung der Freiheiten mit Hilfe von Technologie. Logos hat eine Koalition gebildet, um beide Tage des Veranstaltungsprogramms gemeinsam zu organisieren, wobei die Mitglieder ihre eigenen Bereiche innerhalb der Themenzonen des ersten Tages und des Musikprogramms des zweiten Tages kuratieren.

Louisa Haining, Curation Director, kommentierte den Ansatz von Parallel Society wie folgt:

"Wir glauben, dass Kultur und Festivals den Menschen dienen sollten, nicht den Unternehmen. Parallel Society ist als Gemeinschaftsprojekt konzipiert: ein offener Raum, in dem Underground-Sound, kreative Basisinitiativen und neue kulturelle und technologische Ideen gedeihen können. Mit Talenten dieser Tiefe und Vielfalt, sowohl lokal als auch international, fühlt sich die Veranstaltung wie der menschliche Ausdruck der Technologien an, die wir entwickeln."

Der vorzeitige Zugang zu Parallel Society ist ab sofort verfügbar.

Von den Grassroots-Communities Lissabons bis hin zu internationalen Schwergewichten baut Parallel Society Brücken zwischen Portugals Klanginnovatoren und globalen Pionieren. Es spiegelt die DIY-Energie wider, die Underground-Szenen hervorgebracht hat: von Piratensendern bis hin zu Post-Club-Kollektiven.

Bestätigte internationale Acts

Parallel Society versammelt eine globale Riege visionärer Produzenten, genreprägender DJs und wegweisender Live-Acts, deren vielfältige Perspektiven den interkulturellen Ethos der Veranstaltung verkörpern:

- Apparat (Live): Von elegischem Techno bis zu tiefgründigen orchestralen Pop-Balladen. Erste Portugal-Aufführung neuer Stücke aus dem bald erscheinenden Album "A Hum of Maybe".

- Gilles Peterson: Seit den 1980er Jahren trotzt Gilles Peterson mit seinem jazzbeeinflussten Ansatz den Genres und prägt als Radiomoderator, Club-DJ, Produzent und Festival-Kurator die Musiktrends.

- Calibre: Der nordirische Produzent und DJ, bekannt für seinen zeitlosen Einfluss auf Drum and Bass und Downtempo-Sound, mit einem seltenen Live-Auftritt.

- Kode9: Leiter des Labels Hyperdub, Autor mit Veröffentlichungen am MIT und wegweisende Figur der Bass-Kultur.

- Moses Boyd: Boyd verbindet Jazz, Grime und Afrofuturismus und definiert Live-Drumming und Improvisation für das elektronische Zeitalter neu mit einer frischen Live-Show, die Songs aus seinem brandneuen Album "Songs for Sinner" präsentiert.

- Clark (AV): Der Künstler von Warp Records präsentiert ein neues audiovisuelles Live-Set und Album, das die Grenzen zwischen Club-Energie und abstrakter Komposition verwischt.

Bestätigte portugiesische Acts

Die portugiesische Besetzung vereint Underground-Innovatoren und Stimmen aus der Diaspora, die den unverwechselbaren hybriden und kompromisslosen Geist der Stadt einfangen und die Vielfalt der sich wandelnden Klanglandschaft Lissabons präsentieren:

- Maria Amor & Shcuro (Disco Paraíso)

- Chima Isaaro

- Afrojamslx (live)

- Nelson Makossa

- Collective Unconscious (AV)

Kulturelle Koalition

Parallel Society wurde gemeinsam mit einem Zusammenschluss von Kulturorganisationen aus Lissabon kuratiert und stützt sich auf deren Gemeinschaften und Perspektiven, um ein wahrhaft kollektives Programm zu gestalten:

- Fábrica Moderna

- Rare Effect

- Manja

- Weitere kommen hinzu

Über Parallel Society

Parallel Society ist eine unabhängige, gemeinnützige interkulturelle Initiative, die von Logos ins Leben gerufen und gemeinsam von einer Koalition aus Communities, Technologen und Aktivisten organisiert wird. Jede Edition unterstützt lokale kulturelle Ökosysteme und hinterlässt eine Open-Source-Infrastruktur und gemeinsame Ressourcen. Hier arbeiten Technologen, Künstler und Aktivisten zusammen, um neue kulturelle und soziale Infrastrukturen zu entwickeln. Parallel Society Lisbon wird die bislang größte Edition der Veranstaltung sein, nachdem zuvor bereits kulturorientierte Zusammenkünfte in Sansibar und Bangkok stattfanden.

Website: https://ps.logos.co/

Instagram: https://www.instagram.com/parallelsocietyfestival/

Über Logos

Logos ist eine soziale Bewegung und ein dezentraler Technologie-Stack, der zur Wiederbelebung der Zivilgesellschaft entwickelt wurde. Wir entwickeln Technologien, die Menschen in die Lage versetzen, widerstandsfähige, souveräne Koordinationssysteme zu schaffen. Logos bietet Werkzeuge für freie Vereinigung, freie Meinungsäußerung und Selbstverwaltung. Unsere Bewegung wird von gemeinsamen Prinzipien geprägt, die durch lokale Treffen, Online-Aktionsgruppen und globale Kampagnen für digitale Freiheit gepflegt werden, die alle von denjenigen vorangetrieben werden, die sich uns anschließen.

Website: https://logos.co/

Bewegung: https://x.com/Logos_network/

Technologie: https://x.com/Logos_tech/

Pressekontakt:

Louisa Haining (Parallel Society, Logos)

E-Mail: press@logos.co

Tel: +351 931 304 263

[Pressemappe herunterladen]

QUELLE: Logos Collective

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82293Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82293&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.