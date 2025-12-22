DJ Banken fragen 10,799 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim Hauptrefinanzierungsgeschäft vor dem Jahreswechsel deutlich zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 24,958 Milliarden Euro nach 14,159 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 67 (Vorwoche: 54) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 10,799 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 23. Dezember valutiert und ist am 7. Januar fällig.
