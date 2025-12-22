Gold und Silber glänzen wenige Handelstage vor dem Jahreswechsel noch einmal mit neuen Allzeithochs. Die nachfolgend aufgeführten Alternativen sind von ihren Rekordhochs noch ein gutes Stück entfernt. Die beiden als Krisenwährungen wahrgenommenen Edelmetalle Gold und Silber starten ausgesprochen freundlich in die neue Handelswoche und markierten mit 4.420 bzw. 69,45 Dollar neue Allzeithochs. Damit summieren sich ihre diesjährigen Kursgewinne auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
