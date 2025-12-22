Die Traton-Aktie ist davon geprägt, dass sich das Unternehmen in einer schwierigen Phase befindet. Zuletzt bewegte sich der Titel in einer breiteren Range von 26 bis 33 €. Am Montag verliert der Wert aktuell leicht und steht bei 30,20 €. Was ist hier zu erwarten? Großauftrag erhalten Die Deutsche Bahn betreibt neben Zügen auch einen regen Busverkehr. Um die Flotte zu modernisieren und auf Elektromobilität umzusteigen, wurde ein Großauftrag über insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de