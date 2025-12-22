München (ots) -Die GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance hat den 17-jährigen Mittelstreckenläufer Andor Rik Schumann gestern bei der Gala "Sportler des Jahres" zum Newcomer des Jahres gekürt. Die Auszeichnung ist mit je 10.000 Euro für den Athleten und seinen Heimatverein Erfurter LAC dotiert."Andor Rik Schumanns bisheriger Werdegang ist außergewöhnlich. Ich bin zuversichtlich, dass er mit seinem beeindruckenden Talent und seinen herausragenden Leistungen dauerhaft zum engen Favoritenkreis für Medaillen und internationale Titel gehören wird", sagt Dr. Carolin Kerschbaumer, Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die die Federführung der GlücksSpirale und der Sieger-Chance im Deutschen Lotto- und Totoblock innehat.Die Sieger-Chance stellte dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 für die Förderung deutscher Top-Athleten insgesamt bereits rund 65 Millionen Euro zur Verfügung. Dadurch ermöglichte sie deutschen Spitzensportlern etwa technische Weiterentwicklungen ihres Materials und auf die Athleten zugeschnittene Trainingslager. Von den Mitteln der Sieger-Chance konnte der DOSB bei Olympischen Spielen zudem Trainingsstätten wie Krafträume einrichten und damit deutsche Spitzensportler gezielt bei der Wettkampfvorbereitung unterstützen.Schumann zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen der deutschen Leichtathletik. Seinen bislang größten internationalen Erfolg feierte der Erfurter beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) 2025, wo er die Goldmedaille über 800 Meter gewann.Geboren als Sohn von Nils Schumann, Olympiasieger über 800 Meter bei den Spielen 2000 in Sydney, tritt der hochtalentierte Mittelstreckler mit mächtigen Schritten in die Fußstapfen des Vaters."Ich gucke mir vor allem das Olympia-Rennen und die Europameisterschaft meines Vaters sehr oft als Motivation an", so der frisch gebackene Preisträger. "Es ist aber mein Ziel, dass ich mir bald meine eigenen Rennen anschauen kann", betont Andor Rik Schumann.Dabei hatte der begabte Läufer bis vor drei Jahren noch Fußball gespielt, ehe er die Leichtathletik-Karriere einschlug. Dass sich diese Entscheidung auszahlt, bewies Andor Rik Schumann schon in seinem ersten Jahr als Mittelstreckenläufer, als er deutscher U16-Meister über 800 Meter wurde.Die bisherigen "Newcomer des Jahres" und deren weitere Entwicklung nach ihren Ehrungen in Baden-Baden:2024 - Klara Bleyer (Synchronschwimmen) gewann 2025 auf Madeira als erste Deutsche eine Goldmedaille bei Schwimmeuropameisterschaften im freien Solo. Sie setzte sich gegen Enrica Piccoli aus Italien und Iris Tió aus Spanien durch. Damit erzielte Bleyer den bislang größten Erfolg ihrer Karriere, nachdem sie im Jahr 2024 den Titel der Vize-Europameisterin errungen hatte. Des Weiteren gewann Bleyer die Bronzemedaille im Duett-Wettbewerb.2023 - Leo Neugebauer (Zehnkampf) holte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio die Goldmedaille. 2023 hatte er den 39 Jahre alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen um vier Zähler auf 8836 Punkte verbessert, im Juni 2024 steigerte er sich sogar auf 8961 Punkte. Bei den Olympischen Spielen in Paris holte der 24-Jährige mit 8748 Punkten die Silbermedaille hinter dem Norweger Markus Rooth (8796) - die erste Medaille im Zehnkampf für einen deutschen Athleten seit Frank Busemann 1996.2022 - Hannah Meul (Sportklettern) holte beim Boulder-Weltcup im April 2023 im japanischen Hachioji Silber.2021 - Annett Kaufmann (Tischtennis) war mit 15 Jahren jüngste "Newcomerin", spielte Bundesliga für den SV Böblingen und ist aktuell beim SV-DJK Kolbermoor aktiv. 2021 wurde sie souverän U19-Europameisterin und gewann mit dem deutschen Frauen-Team EM-Gold im rumänischen Cluj, ebenso zwei Jahre später in Malmö. 2024 wurde sie Deutsche Meisterin in Einzel und Doppel, bei Olympia in Paris führte sie das DTTB-Team auf den vierten Rang und wurde im November als erste europäische Spielerin U19-Weltmeisterin. 2025 holte Kaufmann bei den Europameisterschaften mit der Mannschaft Gold.2020 - Lea-Sophie Friedrich (Bahnrad) holte im Jahr 2021 Olympia-Silber im Teamsprint in Tokio, wurde Keirin-Europameisterin in Grenchen (Schweiz) und gewann dreimal WM-Gold (Zeitfahren, Keirin und Mannschaft) in Paris. 2022 gab es in München EM-Silber und jeweils zweimal WM- und EM-Gold. 2023 wurde sie erneut Europameisterin im Keirin, zudem errang sie EM-Titel in Sprint und Teamsprint. WM-Gold 2023 im Teamsprint mit neuem Weltrekord und WM-Bronze im Keirin folgten 2024 in Paris Silber (Sprint) und Bronze (Teamsprint). Bei den Europameisterschaften 2025 holte Friedrich im Teamsprint Bronze.2019 - Oliver Zeidler (Rudern) gewann bei der EM 2019 in Luzern im Sommer den Titel und wurde im Herbst in Ottensheim (Österreich) mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Dänen Sverri Nielsen Weltmeister. Bei der EM 2021 in Varese holte er seinen zweiten Europameistertitel. 2022 schrammte er bei der EM in München nur knapp am Podest vorbei (Platz 4) und sicherte sich im September in Tschechien den WM-Titel. 2024 brachte Gold bei Olympia in Paris und den Titel "Sportler des Jahres" in Baden-Baden. Bei den Weltmeisterschaften 2025 gewann Zeidler die Silbermedaille.2018 - Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) gewann 2018 in Pyeongchang Olympisches Team-Gold und sicherte sich 2022 in Peking nach einem furiosen Antritt die Olympische Goldmedaille in der Einzelwertung, 2019, 2021 und 2023 holte er jeweils WM-Silber im Team. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2025 in Trondheim gewann Geiger vier Medaillen: Gold in der Staffel, Silber im Mixed-Team und in den Einzelrennen jeweils Bronze. Geiger wurde darüber hinaus Gesamtweltcupsieger 2024/25.2017 - Jacqueline Pfeifer, geb. Lölling (Skeleton) "bestätigte" ihre Wahl mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea), wurde daraufhin Ehrenbürgerin ihrer Heimatgemeinde Brachbach und erhielt im Juni 2018 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt. 2020 jubelte sie über WM-Teamgold. 