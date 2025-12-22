Berlin (www.anleihencheck.de) - Im ihrem Finanzmarkt vom 19. Dezember geben die Analysten der Weberbank einen Ausblick auf die Geldpolitik im kommenden Jahr und beleuchten die Unterschiede zwischen den beiden Währungsräumen USA und Eurozone.Nach Blindflug steige die US-ArbeitslosigkeitMitte November sei in den USA die längste Haushaltssperre ("Shutdown") der US-Geschichte zu Ende gegangen. Diese habe nicht nur erhebliche wirtschaftliche Kosten zur Folge gehabt - Regierungsbehörden würden die Kosten des Stillstands für die US-Wirtschaft auf einen zweistelligen Milliardenbetrag taxieren -, sondern habe auch dafür gesorgt, dass Ökonomen vorübergehend im Blindflug gewesen seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
