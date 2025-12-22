Die auf elektrische Nutzfahrzeuge spezialisierten US-amerikanischen Unternehmen Workhorse Group und Motiv Electric Trucks haben ihre angekündigte Fusion abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen trägt den Namen Workhorse und ist auch unter dem Kürzel WKHS an der Nasdaq notiert. Workhorse selbst bezeichnet sich in der Mitteilung als "führender nordamerikanischer Hersteller von mittelschweren Elektro-Lkw und -Bussen". Auf solche Fahrzeuge war bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
