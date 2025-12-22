Erfurt (ots) -KiKA von ARD und ZDF sorgt am 31. Dezember 2025 für einen gelungenen Jahreswechsel: Tagsüber gibt's Rückblicke auf die Animationsserien des Jahres 2025 und ausgesuchte Film-Premieren wie "Neue Geschichten vom Franz" (MDR) oder "Fünf Freunde - Der Fluch der Felseninsel" (ZDF). Ab 21:00 Uhr ist Bernd das Brot im TV bei KiKA, im Livestream auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen. In einer musikalischen Spezial-Nachtschleife werden ikonische Szenen aus den letzten 25 Jahren Brotgeschichte gezeigt."KiKA FUNFEUERWERK mit Bernd" in der NachtschleifeObwohl sich Bernd das Brot keinen schöneren Geburtstag vorstellen konnte, als allein seine geliebte Raufasertapete anzustarren, hat KiKA das gesamte Jahr 2025 genutzt, um das Brot hochleben zu lassen. Zum feierlichen Abschluss darf die KiKA-Kultfigur nun den Start ins neue Jahr verkünden.In einer neu kuratierten Nachtschleife von 21:00 bis 6:00 Uhr werden die besten Musikeinlagen aus zweieinhalb Jahrzehnten "Bernd das Brot" gezeigt. Eingeläutet wird der Silvesterabend mit dem Klassiker "Dinner for Brot" aus der Serie "ChiliTV" (KiKA). Danach überraschen längst verschollen geglaubte Stücke wie "Bernds Balkon", "Geht einfach alle weg" oder "Fußball, Fußball, hey, hey, hey" sowie ausgesuchte Folgen der neuen Serie "Besser mit Bernd" und das "Berndivent" Nr. 13 "Brot Neujahr" (alle KiKA). Pünktlich um 0:00 Uhr zeigt KiKA Bernds legendäre Neujahrsansprache aus dem Jahr 2004.Das "KiKA FUNFEUERWERK mit Bernd" ist im TV bei KiKA und im Livestream auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zusehen.Film- und Serien-Highlights zu Silvester und NeujahrAm Silvestertag wartet ab 8:10 Uhr ein Rückblick auf die KiKA-Animationsserien des Jahres 2025 aufs Publikum: Mit dabei sind "Sam und Julia im Mäusehaus", "Team Nuggets" (beide ZDF), "Die Schlümpfe" und "Coop Troop" (beide KiKA), "Taylors Welt der Tiere" oder "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" (beide ZDF). Um 13:15 Uhr zeigt KiKA die Premiere von "Neue Geschichten vom Franz" (MDR) und um 19:25 Uhr die Erstausstrahlung von "Fünf Freunde - Der Fluch der Felseninsel" (ZDF).Das neue Jahr startet am 1. Januar 2026 mit einem Film-Marathon: Den Anfang machen "Ella Bella Bingo" (KiKA) um 8:10 Uhr und "Yakari - Der Kinofilm" (WDR) um 10:35 Uhr. Danach folgen die Realfilme "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" (BR) um 12:50 Uhr, "Ostwind - Zusammen sind wir frei" (hr) um 14:10 Uhr und in Erstausstrahlung von "Fünf Freunde 2 - Das Abenteuer im Nachtzug" (ZDF) um 19:30 Uhr. Noch mehr Film- und Serienhighlights sind jederzeit auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6184505