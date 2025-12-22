© Foto: UnsplashDie Edelmetalle brechen erneut nach oben aus. Mit neuen Allzeithochs steuern Gold und Silber aktuell auf ihre beste Jahresperformance seit mehr als 40 Jahren zu.Gold und Silber setzen ihre außergewöhnliche Rallye zum Jahresende 2025 fort und markieren neue Allzeithochs. Der Goldpreis stieg am Montagmorgen um rund 1,6 Prozent auf etwa 4.411 US-Dollar je Feinunze und beendet damit die Konsolidierung der vergangenen Wochen. Auch Silber legte kräftig zu, kletterte um knapp 3 Prozent auf über 69 US-Dollar und nähert sich weiter der Marke von 70 US-Dollar. Marktteilnehmer sehen Edelmetalle weiter als Absicherung gegen politische Risiken, insbesondere gegen mögliche Einflussnahme auf die …Den vollständigen Artikel lesen
