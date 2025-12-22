DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Saguenay, Quebec - 22. Dezember 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 19. Dezember 2025 die vierte und finale Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot"), wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. November, 17. November, 24. November und 15. Dezember 2025 näher beschrieben, abgeschlossen hat.

Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der vier Tranchen des Angebots einen Bruttoerlös von 9.615.478 $ durch die Ausgabe von 8.009.333 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 7.208.400 $ und durch die Ausgabe von 2.674.531 Hard-Dollar-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 2.407.078 $ erzielt. Im Rahmen dieser finalen Tranche der Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt 2.977.904 $ durch die Ausgabe von 2.053.889 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 1.848.500 $ und 1.254.893 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 1.254.893 Stammaktien und 1.254.893 Warrants, mit einem Bruttoerlös von 1.129.404 $ eingenommen.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 10 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 49,7 Millionen $ aufgebracht.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Tranche des Angebots hat das Unternehmen 24.000 Vergütungsaktien und 24.000 Vergütungswarrants ausgegeben, die bis zum 30. April 2026 zu einem Preis von 1,25 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden können, vorbehaltlich eines vorzeitigen Verfallsdatums. Darüber hinaus möchte das Unternehmen die Angaben in seiner Pressemitteilung vom 24. November 2025 korrigieren und bestätigen, dass es im Rahmen der dritten Tranche des Angebots 52.444 Vergütungsaktien und 52.444 Vergütungswarrants ausgegeben hat. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 bekannt gegeben, zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 gegeben wurde.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.

Transaktionen mit nahestehenden Personen

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots hat Peter Nicholson, ein Direktor des Unternehmens, indirekt 443.260 Flow-Through-Aktien erworben.

Da eine verbundene Partei des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Angebot Flow-Through-Aktien erhalten hat, gilt die Transaktion als Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Die Beteiligung der nahestehenden Person des Unternehmens ist gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit. Das Unternehmen stützt sich auf eine Befreiung von den formellen Bewertungsanforderungen des MI 61-101, da der Marktwert der von der verbundenen Partei erworbenen und an diese ausgegebenen Flow-Through-Aktien 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit den Transaktionen mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss der Transaktionen gemäß MI 61-101 eingereicht, ist jedoch der Ansicht, dass dieser kürzere Zeitraum unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig ist, da das Unternehmen seine Finanzlage verbessern und das Angebot aus soliden geschäftlichen Gründen in kurzer Zeit abschließen möchte.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Explorations-, Mineralentwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen behandelt (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "nimmt an" oder "nimmt nicht an", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" eintreten oder erreicht werden), ist keine Aussage über historische Tatsachen und kann zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf den Abschluss des Angebots, das erwartete Abschlussdatum des Angebots, die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Genehmigung durch die CSE und die Einreichung der Angebotsunterlagen beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass das Unternehmen und andere Parteien die Anforderungen der Börse und anderer Aufsichtsbehörden zeitgerecht erfüllen können; dass die CSE ihre Genehmigung zeitgerecht erteilt, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, und dass die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots zeitgerecht erfüllt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

