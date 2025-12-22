Hannover (ots) -In der Weihnachtszeit zeigt sich ganz besonders, wie wichtig Kommunikation und zwischenmenschlicher Austausch für unsere Beziehungen und unser Wohlbefinden sind. Gespräche bei festlichen Anlässen und Familienfeiern mit mehreren Generationen gehören zu den schönsten Momenten nicht nur während der Festtage. Für Menschen mit Hörminderungen können aber genau diese Situationen zur Belastung werden: Wechselnde Gesprächspartner, Stimmengewirr, Musik und Nebengeräusche erschweren das Verstehen und trüben die Freude am Zusammensein."Gutes Hören bedeutet nicht nur besseres Sprachverständnis, sondern auch mehr Teilhabe und Lebensfreude gerade dann, wenn viele Stimmen und Emotionen aufeinandertreffen", betonen Hörakustik-Experten. Moderne Hörsysteme leisten heute einen entscheidenden Beitrag dazu, dass Gespräche in der Familie ebenso wie im Freundeskreis wieder mühelos gelingen. Laut der EuroTrak Deutschland Hörstudie 2025 geben 97 % der Hörgeräteträger an, dass sich ihre Lebensqualität durch die Hörsystemersorgung bei einem Hörakustiker verbessert hat. Dazu zählen vor allem die stärkere soziale Teilhabe, mehr Sicherheit im Alltag und ein aktiveres Miteinander.Unbehandelte Schwerhörigkeit kann hingegen spürbare Auswirkungen auf Beziehungen haben. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sich Betroffene und ihre engen Angehörigen über Verlust an Spontaneität, fehlende Teilnahme an Gesprächen und Missverständnisse beklagen. Dies führt oft zu Rückzug, Frustration und einem spürbar geringeren Wohlbefinden bei allen Beteiligten. Besonders in lauten Situationen entsteht ein Kommunikationsloch, das nicht nur den Betroffenen trifft, sondern auch nahe stehende Familienmitglieder und Freunde in stressige Vermittlungsrollen bringt.Solche Kommunikationsschwierigkeiten werden oft bagatellisiert oder mit Umgebungslärm oder undeutlichem Sprechen erklärt. Doch die Ursache liegt häufig in nicht erkannten und nicht versorgten Hörminderungen. Wenn Menschen beginnen, lauter zu sprechen, vermehrt nachzufragen oder die Lautstärke von Radio und Fernsehen erhöhen, reagieren die Mitmenschen zwar verständnisvoll, aber sie beheben damit nicht das Grundproblem.Im Gegenteil: Ohne offene und ehrliche Aussprache und Lösung verfestigen sich Miss-verständnisse und es wächst die Distanz im sozialen Miteinander. Außerdem gilt, je früher Schwerhörigkeit mit Hörsystemen ausgeglichen wird, umso leichter und schneller gelingen die Gewöhnung an die Geräte und die Rückkehr zum guten Hören.Sensibel mit dem Thema Hören umzugehen, ist daher gerade in engen Beziehungen besonders wichtig. Hören ist kein Luxus, sondern ein integraler Bestandteil unserer sozialen Gesundheit. Regelmäßige Hörtests, am besten zusammen mit Partnern oder Familienmitgliedern, helfen, Veränderungen im Hörvermögen früh zu erkennen. Ein gemeinsamer Besuch beim Hörakustiker kann dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen und die richtigen Schritte zu einer persönlich passenden Hörversorgung einzuleiten."Der größte Fehler bei Hörminderungen ist, nichts zu unternehmen", sagen Hörakustiker. Ein Hörtest ist unkompliziert, kostenlos und liefert schnell Klarheit. Wird er in Begleitung von Partnern oder Familienmitgliedern wahrgenommen, fühlen sich Betroffene gestärkt und nicht allein gelassen. Angehörige können ihre Erfahrungen mit einbringen und den Anpassungsprozess konstruktiv begleiten - ein wichtiger Faktor für den späteren Hörerfolg.Die Partnerbetriebe der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) bieten die individuellen Hörlösungen - vom kostenlosen Hörtest über professionelle Anpassung moderner Hörsysteme bis zur langfristigen Nachbetreuung. FGH-Hörakustiker sind am Ohrbogen mit dem roten Punkt zu erkennen. Fachbetriebe in der Nähe unter: www.fgh-info.deVerwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mit Quellennachweis: "FGH"Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes Hören GmbHKarsten Mohr0511/76 333 6680 oder 0511/76 333 666presse@fgh-info.deOriginal-Content von: Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25206/6184573