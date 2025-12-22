Paris (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) lässt auf Worte Taten folgen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Dies bedeute: Die Währungshüter hätten heute den Leitzins angehoben - und zwar um 25 Basispunkte auf nun 0,75 Prozent. Damit weise der japanische Schlüsselzins jetzt das höchste Niveau seit 1995 auf. Gut möglich daher, dass sich die jahrelange Yen-Abwertung nun dem Ende neige, zumal die BoJ bereits weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt habe. Fakt sei: Der Yen weise in diesem Jahr unter den sieben wichtigsten Währungen des globalen Devisenmarkts die schwächste Wertentwicklung auf. Belastend hätten unter anderem die weitreichenden Ankündigungen höherer Staatsausgaben durch Japans neue Premierministerin Sanae Takaichi gewirkt. Hintergrund sei eine seit Jahren über dem Zielwert liegende Inflation: Im traditionell preisstabilen Japan habe die Teuerungsrate im Oktober bei 3,0 Prozent gelegen. Der schwache Yen habe sich dabei zunehmend als Problem erwiesen, da er über teurere Importe den Inflationsdruck erhöhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
