Ein Brand in einem Umspannwerk hatte am Samstag in San Francisco für einen großen Stromausfall gesorgt. In der Folge haben autonome Waymo-Taxis zusätzlich für lange Staus gesorgt - aber nicht, weil ihnen der Strom ausgegangen ist. Bei dem großflächigen Stromausfall in der kalifornischen Metropole waren nur wenige Viertel mit elektrischer Energie versorgt. In den meisten Haushalten in der 800.000-Einwohner-Stadt blieb es dunkel - und auch in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net