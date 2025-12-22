Anzeige
Montag, 22.12.2025
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
Dow Jones News
22.12.2025 14:27 Uhr
MÄRKTE EUROPA/Aktienkurse treten auf der Stelle - Ölpreise steigen deutlich

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte treten zum Start in die Weihnachtswoche mehrheitlich auf der Stelle. Mangels Unternehmensnachrichten fehlen die Impulse, während zugleich Liquidität aus dem Markt weicht. Der DAX notiert kaum verändert bei 24.295 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,1 Prozent auf 5.755 Punkte nach. Weiter nach oben geht es mit den herausragenden Anlagen des Jahres 2025, den Edelmetallen. Der Preis der Feinunze Gold bricht auf neue Allzeithochs aus. Er stieg zwischenzeitlich auf 4.420 Dollar, aktuell liegt er mit 4.409 Dollar 1,6 Prozent höher als am Freitag. Auch Silber setzt mit einem neuen Hoch die Hausse fort und verteuert sich um 2,7 auf 68,98 Dollar. "Die Edelmetalle bleiben eine Absicherung gegen politische Einflussnahme auf die US-Notenbank", meint ein Marktteilnehmer.

Etwas bremsend auf die Aktienkurse wirken steigende Marktzinsen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen erreichte im frühen Handel kurzzeitig ein Neunmonatshoch. Nachdem sie am Freitag bereits um 5 Basispunkte auf 2,90 Prozent gestiegen war, liegt sie aktuell bei 2,91 Prozent. Die 30-Jahres-Rendite ist - auch wegen den zur Ukraine-Hilfe geplanten Eurobonds - auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen, sie liegt bei 3,54 Prozent. Die Analysten der Commerzbank sehen die Marke von 2,9 Prozent bei den Zehnjährigen als Schlüsselniveau, das wieder Käufer anlocken könnte. Thomas Altmann von QC Partners sagt zwar, bisher hätten die Aktienmärkte den Renditeanstieg gut weggesteckt, "bleibt der Zins jedoch länger auf diesem Niveau, kann sich das schnell ändern", warnt der Vermögensverwalter.

Unter dem höheren Zinsniveau leiden die Aktien der Immobilienunternehmen, ihr Stoxx-Subindex gibt um 0,4 Prozent nach. Unter dem Renditeanstieg leiden auch die Aktien der kapitalintensiven Versorger, ihr Stoxx-Branchenindex verliert 0,8 Prozent. Auf der anderen Seite zieht der Index der Technologieaktien nach der Erholung der Branchentitel in New York um 0,3 Prozent an, angeführt von Aktien aus dem Halbleitersektor. Im DAX steigen Infineon um 2,3, im TecDAX Aixtron um 2,4, in Amsterdam ASML um 1,4 Prozent.

Tagesgewinner auf Branchenebene sind Rohstoffaktien vor dem Hintergrund rund 2 Prozent höherer Ölpreise. Letztere ziehen an. weil die USA ihre Bemühungen zur Blockade von Rohölexporten aus Venezuela verstärken und Berichten zufolge ein Tanker auf dem Weg zur südamerikanischen Küste "aktiv verfolgt" wird.

Bayer geben um 0,6 Prozent nach und zeigen sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen in Japan die Zulassung für seinen Wirkstoff Finerenon bei chronischer Herzinsuffizienz erhalten hat. Im SDAX gewinnen Dürr mit einer höheren Prognose für den freien Cashflow 2,9 Prozent.

GSK zeigen sich kaum verändert, nachdem der britische Pharmakonzern GSK, wie andere Unternehmen zuvor bereits, beschlossen hat, die Arzneimittelpreise für US-Patienten zu senken - unter dem Druck der Trump-Regierung. Astrazeneca geben um 0,3 Prozent nach. Der Pharmariese hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel hinnehmen müssen. 

INDEX      zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.754,74    -0,1%   -5,61     +17,7% 
Stoxx-50    4.874,13    -0,2%   -8,89     +13,3% 
DAX      24.294,62    +0,0%    6,22     +22,0% 
MDAX      30.255,38    -0,3%  -106,08     +18,7% 
TecDAX     3.580,27    +0,4%   13,49     +4,4% 
SDAX      16.722,89    -0,1%   -9,65     +22,0% 
CAC       8.121,41    -0,4%   -29,97     +10,4% 
SMI      13.116,00    -0,4%   -55,85     +13,5% 
ATX       5.231,02    -0,1%   -3,53     +42,9% 
 
 
DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00    Fr,18:21  % YTD 
EUR/USD      1,1740    +0,2%   1,1714     1,1717  +13,1% 
EUR/JPY      184,79    +0,2%   184,51     184,60  +13,3% 
EUR/CHF      0,9314    +0,0%   0,9310     0,9318  -0,8% 
EUR/GBP      0,8739    -0,2%   0,8754     0,8759  +5,8% 
USD/JPY      157,40    -0,1%   157,49     157,55  +0,1% 
GBP/USD      1,3434    +0,4%   1,3382     1,3378  +6,9% 
USD/CNY      7,0575    -0,0%   7,0608     7,0581  -2,1% 
USD/CNH      7,0324    -0,0%   7,0348     7,0348  -4,1% 
AUS/USD      0,6645    +0,6%   0,6607     0,6614  +6,8% 
Bitcoin/USD  90.194,25    +2,0% 88.454,55   88.046,10  -6,6% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     57,49    56,36   +2,0%      1,13  -20,9% 
Brent/ICE     61,65    60,47   +2,0%      1,18  -19,1% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold      4.409,48   4.339,04   +1,6%     70,44  +65,3% 
Silber       68,98    67,13   +2,7%      1,84 +132,5% 
Platin     1.774,05   1.681,68   +5,5%     92,37  +92,0% 
Kupfer       5,48     5,44   +0,7%      0,04  +33,3% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

