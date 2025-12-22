//NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT//

22. Dezember 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; FWB: 3MX) ("Copper Quest" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 14. November 2025 und 10. Dezember 2025 das ehemalige Goldkonzessionsgebiet Alpine (das "Konzessionsgebiet") in der Region West Kootenay in British Columbia übernommen wurde (die "Übernahme").

"Es freut uns sehr, dass wir unseren Aktionären die Möglichkeit bieten können, von einem reinen Goldprojekt in einem Unternehmen zu profitieren, das bisher hauptsächlich auf Kupfer fokussiert war. Nach dem erfolgreichen Erwerb dieses außergewöhnlichen Konzessionsgebiets, das eine bestehende historische Goldressource beherbergt, hervorragendes Expansionspotenzial birgt und mit einem erfahrenen Team aus Fachkräften wie Alan Matovich, Ted Muraro und John Mirko punktet, freuen wir uns schon darauf, unsere Aktionäre über unsere weiteren Maßnahmen auf dem Laufenden zu halten, wo es darum geht, diese historische Ressource zu erweitern und nach Möglichkeit schon bald Cashflow aus den vorhandenen Lagerbeständen zu generieren", so Brian Thurston, CEO von Copper Quest. "Das Goldkonzessionsgebiet Alpine bietet eine hervorragende Gelegenheit, die aktuellen Rekordwerte am Goldmarkt für eine Wertschöpfung in absehbarer Zeit zu nutzen, die unseren Aktionären zugutekommt. Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an der Erschließung unserer zahlreichen Kupferkonzessionsgebiete. Dank unserer aktuellen Finanzierung in Höhe von rund zwei Millionen Dollar ist sichergestellt, dass unsere Aktionäre in mehrfacher Hinsicht von unseren Explorationsaktivitäten profitieren werden."

Highlights des Goldkonzessionsgebiets Alpine

- 2018 National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") Historische vermutete Ressource von 268.000 Tonnen aus dem Jahr 2018, die mit einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t Au berechnet wurde und einen Durchschnittsgehalt von 16,52 g/t Au aufweist, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (McCuaig & Giroux, 2018).

- Beträchtliche Chance zur Erweiterung der ersten Ressource bei Alpine in Ost-West-Richtung und in die Tiefe, nachdem bislang nur etwa 300 m des rund 2 km langen Erzgangsystems durch unterirdische Bergbauarbeiten und Bohrungen erprobt wurden.

- Mineralisierte Fördererzhalde im geschätzten Umfang von 24.000 Tonnen an der Oberfläche bietet die Möglichkeit eines kurzfristigen Cashflows.

- 1.650 Meter an sauberen und trockenen unterirdischen Abbaustätten bieten Zugang zu erprobten und abbaufähigen Zonen.

- Es gibt mindestens vier weitere relativ unerkundete Erzgangsysteme auf dem Konzessionsgebiet (Black Prince, Cold Blow, Gold Crown und King Solomon, das vormals in Produktion war), die allesamt historische hochgradige Goldwerte aufweisen.

- Über den Straßenweg zugängliches 4.611,49 Hektar großes Konzessionsgebiet, das aus 15 sogenannten Crown Grants (eine mit Oberflächenrechten) und 19 abgesteckten Mineralclaims besteht und Potenzial für einen ganzjährigen Betrieb bietet (Abbildung 1).

- Aufnahme von Herrn Allan Matovich in das Board of Directors des Unternehmens (das "Board") und Ernennung der Herren Ted Muraro und John Mirko zu technischen Beratern bei Abschluss. Zusammen verfügen sie über mehr als 150 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Explorationssektor.

Das 4.611,49 Hektar umfassende Konzessionsgebiet liegt rund 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson (Abbildung 1) und ist Standort einer ehemaligen Untertagebaumine mit einer erfassten Produktion von etwa 16.810 Tonnen mineralisiertem Erzgangmaterial (Tabelle 1). Dieses Material enthielt 356.360 Gramm Gold, 222.054 Gramm Silber, 49.329 Kilogramm Blei und 17.167 Kilogramm Zink. Die anderen vier bedeutenden Erzgangsysteme auf dem Konzessionsgebiet sollen ebenfalls erkundet werden: die Quarzgänge Black Prince und Cold Blow, ca. 3 km nordöstlich der Mine Alpine, das Erzgangsystem Gold Crown, 600 m im Südosten, sowie die ehemaligen Abbaustätten beim Erzgang King Solomon, 1,8 km weiter südlich. Zusätzliche Informationen über das Goldkonzessionsgebiet Alpine werden in den kommenden Wochen bereitgestellt.

Abbildung 1: Lageplan der Claims

Ernennung von Herrn Allan Matovich zum Direktor

Copper Quest freut sich außerdem, die Ernennung von Herrn Allan Matovich in das Board bekannt zu geben. Herr Matovich verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration in Kanada und den Vereinigten Staaten. Er startete seine berufliche Laufbahn bei Cominco in Trail, BC, wo er in einem Schmelzbetrieb tätig war. Herr Matovich gründete im Anschluss daran das Unternehmen Matovich Mining Industries, das über 20 Jahre lang beträchtliche Mengen an siliziumhaltigen Flussmitteln sowie Blei- und Zinkkonzentraten an Cominco lieferte. Im Jahr 1997 eröffnete er dann einen Bergbaubetrieb im Norden von British Columbia, um Baryt für Bohrflüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie zu liefern. In diesem Bergbaubetrieb wird auch heute noch produziert. Herr Matovich eröffnete außerdem eine Baryt-Anlage im Bundesstaat Washington, die gerade in die Produktionsphase übergeht. Er arbeitete außerdem bei Halliburton, Baker Hughes und Newmont und war dabei sehr erfolgreich. Im Jahr 2000 erwarb Herr Matovich das Goldkonzessionsgebiet Alpine und investierte viel Zeit in die Erprobung des Projekts.

Herr Matovich sagt dazu: "Ich freue mich sehr, das Goldkonzessionsgebiet Alpine an Copper Quest zu übergeben und dem Unternehmen als Direktor beizutreten. Das Unternehmen verfügt über ein fantastisches Portfolio kritischer Mineralprojekte und das Goldprojekt Alpine bietet die Möglichkeit für einen potenziellen kurzfristigen Cashflow sowie Potenzial für die Erweiterung der aktuellen Ressource durch Bohrungen. Ich sehe der Zusammenarbeit mit dem Team von Copper Quest entgegen, um einen Wert für alle Stakeholder zu schaffen."

Tabelle 1 - Produktionsgeschichte - Minfile (082FNW127) für die Mine Alpine, Gold (Au) und Silber (Ag)

JAHR Tonnen Tonnen Gramm Au Gramm Ag gesch. Gehalt gesch. Gehalt abgebaut aufbereitet gewonnen gewonnen Au (g/t) Ag (g/t) 1988 200 90 198 591 2,20 6,57 *1948 - - 16.889 11.384 25,32 17,07 *1947 - - 2.768 1.866 15,38 10,37 *1946 - - 11.042 5.785 18,59 9,74 *1942 - - 56.079 34.182 824,69 502,68 1941 11.517 11.517 219.350 130.011 18,26 11,29 1940 3.992 3.992 57.852 35.333 14,49 8,85 1939 3 0 62 62 1938 35 0 1.120 902 1915 4 0 1.938

*aufbereitetes Erz wurde nicht gemeldet

Ernennung von Herrn Ted Muraro zum technischen Berater des Board of Directors

Herr Theodore (Ted) W. Muraro wurde nach Abschluss der Transaktion zum technischen Berater des Boards ernannt. Herr Muraro verfügt über mehr als 6 Jahrzehnte an Erfahrung in der Mineralexploration und verbrachte unter anderem 35 Jahre bei Cominco, wo er zum Chief Geologist und Internal Consulting Geologist des Unternehmens aufstieg. Zu Beginn seiner Laufbahn sammelte Herr Muraro Erfahrung im Untertagebau bei Keno Hill, HB Mine, Sullivan und Western Mines.

Während seiner Tätigkeit bei Cominco war er direkt an der Entdeckung und der anschließenden erfolgreichen Erschließung der Mine Westmin bei Buttle Lake, der Mine Polaris auf Little Cornwallis Island in der Arktis und der Mine Snip am Iskut River beteiligt. Nach seiner Zeit bei Cominco übernahm Herr Muraro die Funktion des Vice President, Exploration bei Romanex und International Barytex Resources, wo er sein Fachwissen bei internationalen Goldprojekten einbrachte.

Herr Muraro, der 2021 mit dem Spud Huestis Award für seine bedeutenden Beiträge zur Branche und Spitzenleistung in der Exploration ausgezeichnet wurde, war als unabhängiger Berater (T.W. Muraro Consulting, 1993-2016) bei Basismetall- und Goldexplorationsprojekten rund um den Globus tätig, bevor er 2016 in den Ruhestand ging. In den letzten Jahren wirkte er als Direktor und/oder Berater in den Boards mehrerer Unternehmen mit, zuletzt bei Imperial Metals. Herr Muraros Arbeitsbeziehung zu Al Matovich begann im Rossland Camp und konzentriert sich seit Ende der 1980er-Jahre auf das Konzessionsgebiet Alpine.

Ernennung von Herrn John Mirko zum technischen Berater des Board of Directors

Herr John Mirko wurde zum technischen Berater des Boards ernannt. Herr Mirko verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, unter anderem als ehemaliger President und Gründer von Canam Alpine Ventures Ltd. (kürzlich an Vizsla Resources Ltd., ein an der TSX Venture Exchange notiertes Unternehmen, verkauft) und derzeit als President und Gründer von Canam Mining Corp. und Rokmaster Resources Corporation.

Von 1986 bis 2010 gründete Herr Mirko vier börsennotierte Mineralexplorationsunternehmen und war dort als CEO, President und Direktor tätig. Darüber hinaus gründete er drei weitere Unternehmen und war dort als Direktor tätig. Seit 1972 ist er in der Branche als Prospektor, Auftragnehmer und Berater selbstständig tätig und hat an der Exploration, Erschließung und der Errichtung von Minen bei verschiedenen Projekten in 12 Ländern sowie der kommerziellen Produktion von Mineralkonzentraten und Metallprodukten bei fünf dieser Projekte mitgewirkt.

Im Jahr 2008 erhielt er die E.A. Scholtz Medal for Excellence in Mine Development von der Association for Mineral Exploration of British Columbia und den Mining and Sustainability Award der Mining Association of British Columbia für seine Beteiligung an der Mine MAX. Er ist ein vollberechtigtes Mitglied der Society of Economic Geologists, Inc., des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, der Prospectors and Developers Association of Canada und AME BC.

Einzelheiten der Transaktion

Das Unternehmen hat alle Mineralclaims und alle sogenannten Crown Grants, die das Konzessionsgebiet umfassen, von 0847114 B.C. Ltd. ("Privco"), einem privaten Unternehmen, erworben. Als Gegenleistung für den Erwerb des Konzessionsgebiets hat Copper Quest insgesamt 14.177.517 Stammaktien aus seinem Aktienbestand (die "Aktien") zum Richtpreis von 0,135 $ pro Aktie an Privco ausgegeben, was einer Vergütung in Höhe von 1.913.964,80 $ entspricht.

Gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen sind die Aktien ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden; diese endet am 19. April 2026. Darüber hinaus unterliegen die Aktien weiteren Handelsbeschränkungen und werden in den nächsten 24 Monaten in mehreren Tranchen freigegeben: (i) 2.362.920 Aktien werden am 19. April 2026 freigegeben; (ii) 2.362.919 Aktien am 19. August 2026; (iii) 2.362.920 Aktien am 19. Dezember 2026; (iv) 2.362.920 Aktien am 19. April 2027; (v) 2.362.920 Aktien am 19. August 2027; und (vi) die letzten 2.362.920 Aktien am 19. Dezember 2027.

Copper Quest wird Privco außerdem einen Gesamtbetrag in Höhe von 225.000 $ für die im Jahr 2025 im Rahmen der Exploration im Konzessionsgebiet angefallenen Aufwendungen erstatten. Zusätzlich wurde Privco eine NSR-Royalty von 2 % (die "Royalty") auf alle Rohstoffe gewährt, die auf dem Gelände des Konzessionsgebiets gefördert, produziert oder auf andere Weise gewonnen werden. Das Unternehmen ist berechtigt, die Hälfte der Royalty jederzeit zurückkaufen, wenn es Privco dafür eine Vergütung in Höhe von 1.000.000 $ bezahlt.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange wird im Zusammenhang mit dem Erwerb des Konzessionsgebiets ein Vermittlungshonorar (Finder Fee) im Ausmaß von 587.212 Stammaktien des Unternehmens (die "Finder Shares") fällig. Gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen sind die Finder Shares ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden. Die Ausgabe der Finder Shares erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 31. Dezember 2025.

Transaktionen zur Schuldentilgung

Darüber hinaus möchte das Unternehmen bekannt geben, dass es die Ausgabe von 218.620 Stammaktien des Unternehmens (die "Schuldentilgungsaktien") zu einem Richtpreis von 0,15 $ pro Schuldentilgungsaktie beabsichtigt, um offene Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 32.793 $ zu begleichen, die das Unternehmen Dritten für erbrachte Dienstleistungen schuldet.

Gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen sind die Schuldentilgungsaktien ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden. Die Ausgabe der Finder Shares erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 31. Dezember 2025. Die Ausgabe der Schuldentilgungsaktien bedarf noch der erforderlichen Genehmigungen, zu denen unter anderem die Genehmigung der Canadian Securities Exchange zählt.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian Thurston, P.Geo., CEO des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER COPPER QUEST EXPLORATION INC.

Copper Quest (CSE: CQX; FWB: 3MX) hat sich zum Ziel gesetzt, durch Akquisitionen, explorationsorientierte Exploration, disziplinierte Umsetzung und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an kritischen Mineralien den Shareholder Value zu steigern. Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.copper.quest.

Das Landpaket des Unternehmens umfasst derzeit sechs Projekte mit einer Fläche von über 40.000 Hektar in hervorragenden Bergbauregionen sowie das Kitimat Cu-Au-Projekt, dessen Erwerb noch aussteht.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels von Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst derzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Copper Quest hält eine 100-prozentige Beteiligung an der ehemals produzierenden Goldmine Alpine, die sich etwa 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson über eine Fläche von 4.611,49 Hektar erstreckt. Abgesehen von der Mine Alpine beherbergt das Konzessionsgebiet vier bedeutende Gangsysteme, darunter die Quarzadern Black Prince und Cold Blow, das Gangsystem Gold Crown und die ehemals produzierenden King Solomon-Stollen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind primär an der kanadischen Börse unter dem Symbol "CQX" notiert.

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

mailto:info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Vorzüge und Vorteile des Erwerbs des Goldkonzessionsgebiets Alpine sowie die Ausgabe der Finder-Aktien und Schuldentilgungsaktien, einschließlich des voraussichtlichen Ausgabedatums, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen für die Ausgabe der Finder-Aktien und Schuldentilgungsaktien zu erhalten, Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und andere Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82300Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82300&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2175231091Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.