Eine Stunde vor Handelsbeginn in New York deuten die Futures auf einen freundlichen Wochenstart hin. Getrieben wird die Stimmung von starken Tech-Werten und neuen Rekordständen bei Gold, Silber und Kupfer. Doch nicht alle Branchen profitieren von der weihnachtlichen Aufbruchsstimmung.Die Wall Street startet mit Rückenwind in die verkürzte Weihnachtswoche. Eine Stunde vor Handelsbeginn liegt der Dow-Jones-Future bei 48.488 Punkten leicht im Plus. Der S&P-500-Future steigt um 0,46 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
